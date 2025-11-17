Florentino Pérez se reúne por tercera vez en Madrid con los agentes del clon de Pedri

El Real Madrid está muy atento al mercado de las jóvenes promesas como se ha visto en los últimos años. El club ha puesto un fuerte interés en el fichaje de talentos prometedores para poder formarlos en las categorías inferiores y que acaben subiendo al primer equipo cuando estén listos. Por eso, Florentino Pérez ya estaría trabajando en poder cerrar a una de ellas para el futuro.

El presidente de la entidad madrileña se habría reunido por tercera vez en Madrid con los agentes de Rodrigo Mendoza, una de las sensaciones del Elche y al que ya han comparado con Pedri. De hecho, el mismo jugador del FC Barcelona reconoció que se asemeja mucho a él, lo que ha provocado que el interés por el futbolista se haya intensificado en los últimos días.

El Madrid estaría muy interesado en el fichaje de Rodrigo Mendoza

Con tan solo 20 años, Mendoza es una de las grandes sensaciones del fútbol español. Formado en la cantera del Elche, dio el salto al primer equipo durante el verano de 2023 y, desde entonces, se ha convertido en alguien fundamental en Alicante. Además, es internacional con la selección española sub-21, lo que demuestra que su carrera solo puede ir en aumento si sigue demostrando su nivel.

Su cláusula de rescisión es de apenas 20 millones de euros, una cantidad asequible para el Madrid en el caso de que se decida ir a por él definitivamente. Florentino Pérez se mostró confiado después de las últimas reuniones con los representantes del futbolista, pero la última decisión la tendrá él, ya que también ha recibido otras propuestas interesantes, la última de la Juventus de Turín.

Considerado el clon de Pedri, está destacando en el Elche

Rodrigo Mendoza destaca por su visión de juego, control de balón e inteligencia táctica, lo que lo convertirían en un jugador ideal para el Madrid y para el estilo de juego que quiere aplicar Xabi Alonso en el Santiago Bernabéu. Por lo tanto, si el club blanco quiere hacerse con sus servicios, deberá actuar rápidamente ante el interés de varios clubes europeos por él.