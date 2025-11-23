El Tottenham sube la oferta, pero Xabi Alonso dice que no se mueve a pesar de no jugar con el Real Madrid

El Tottenham Hotspur ha vuelto a subir la puja por Andriy Lunin, guardameta del Real Madrid, y está dispuesto a presentar una oferta por valor de 12 a 15 millones de euros, según informan medios como Defensa Central y The Lane and Back. Sin embargo, Xabi Alonso ha dejado claro en los despachos blancos que no autorizará su salida durante el invierno, a pesar de que el ucraniano apenas participa con regularidad.

Lunin ha renovado su contrato con el Real Madrid hasta 2030, lo que refleja el compromiso del club con su futuro, aunque no se traduce en muchos minutos. No obstante, los pocos minutos de los que ha disfrutado ha mostrado un gran nivel bajo palos. Esta temporada, su presencia ha sido muy limitada y, con Courtois recuperado y firme en la portería, su papel de suplente se mantiene, pese a que ha demostrado tener capacidad para responder cuando ha sido llamado.

Alonso confía en Lunin como relevo

La razón por la que Xabi Alonso se resiste a dejar marchar a Lunin tiene mucho que ver con confianza táctica y previsión. Cuando Courtois ha estado ausente por lesión, Lunin ha respondido con solvencia: su experiencia, reflejos y personalidad le han hecho destacar en momentos clave. Esa fiabilidad lo convierte para el técnico vasco en el segundo portero ideal, un seguro ante cualquier eventualidad.

Además, una venta a mitad de temporada supondría un riesgo: el Madrid se quedaría solo con canteranos como Fran González o Mestre, lo que debilitaría la rotación bajo palos. Por eso, desde la cúpula merengue han trasladado al Tottenham que no hay intención de desprenderse de Lunin ahora, justamente para preservar ese respaldo en la plantilla.

El ucraniano, una opción sólida si Courtois falla

Por su parte, Lunin parece cómodo en la capital: ha rechazado ofertas anteriores del Galatasaray y otros clubes, prefiriendo seguir en el Madrid y esperar su oportunidad. Aunque sabe que su rol es secundario, su paciencia y compromiso con el club han sido clave para que Alonso le mantenga en cuenta.

Por ahora, la puerta con Tottenham está abierta, pero el Madrid ni se plantea soltar a uno Alonso, eso vale más que cualquier oferta.