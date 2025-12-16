Courtois es de los más críticos con Xabi Alonso

Thibaut Courtois es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid y uno de los pesos pesados dentro del vestuario, ya que es uno de los capitanes y uno de los más veteranos de la plantilla. Por eso, el belga cree que está en disposición de hablar sobre el juego del equipo y, en ese sentido, ha sido uno de los más críticos con Xabi Alonso tras los últimos partidos.

El portero cree que el conjunto blanco no está jugando nada bajo las órdenes del tolosarra, como se ha demostrado en los últimos encuentros, y solo se ha podido ganar esta temporada por medio de individualidades, con un juego colectivo muy pobre. Courtois quiere unión en el vestuario para superar esta crisis, pero también tiene el foco puesto en el cuerpo técnico.

Thibaut Courtois ha criticado mucho a Xabi Alonso por la falta de juego

Con varios jugadores enfrentados entre ellos tras la mala situación que está pasando el Madrid, el guardameta, como capitán, está intentando poner paz y, en un principio, había dado todo el apoyo del mundo al entrenador. Sin embargo, esto ha cambiado en los últimos días, ya que Courtois cree que la situación está llegando a un límite insalvable por parte del vasco.

Si gran parte del vestuario ya no cree en el entrenador, parece difícil que el equipo pueda mirar hacia adelante. Courtois ha sido uno de los más críticos con el tolosarra y así lo ha hablado con él, teniendo en cuenta que es uno de los que lleva el brazalete, habiéndole pedido mejoras en el juego y en sus indicaciones para intentar que la situación mejore de alguna manera.

El técnico tolosarra está en la cuerda floja en el Madrid

Si el belga ve que ni el técnico ni el equipo dan más, hablará personalmente con Florentino Pérez para pedirle un cambio inmediato en el banquillo, algo que varios pesos pesados de la plantilla ya querrían. La realidad es que Alonso ha perdido a gran parte del vestuario y parece complicado que pueda reconducir la situación en las próximas semanas, por lo que se encuentra, ahora mismo, en la cuerda floja.