Florentino Pérez se encuentra con uno de los pocos futbolistas que rechaza fichar por el Real Madrid

Florentino Pérez daría cualquier cosa por ver a Rodri vistiendo la camiseta del Real Madrid y controlando el centro del campo en el Santiago Bernabéu. El ganador del Balón de Oro 2024 es una de las debilidades del presidente blanco, quien ya ha manifestado su interés en el jugador. Sin embargo, a diferencia de otras estrellas, el interés no parece ser mutuo.

Rodri, actual mediocampista del Manchester City, se sintió decepcionado por la actitud del Real Madrid en relación con la gala del Balón de Oro. El club blanco decidió no asistir tras conocerse que Vinícius Junior no sería el ganador, lo que dejó una mala impresión en el jugador español.

El actual mediocampista del Manchester City se perderá el resto de la temporada como consecuencia de la dura lesión que sufrió en el duelo por Premier League ante Arsenal. Ahora, sus energías están puestas en recuperarse para volver a la actividad.

Más allá de su actualidad, varios clubes de las principales ligas europeas, entre ellos el Real Madrid, sigue de cerca la situación de Rodri y el City. Es que el actual campeón de la Premier League enfrenta un duro juicio por violar las normas del Fair Play financiero y la historia podría terminar con quita de trofeos y hasta descenso. Si esto ocurriera, las estrellas de los citizens buscarían nuevos destinos para continuar con su carrera. Dentro de ese grupo, se encuentra el español.

El contrato de Rodri con el City se extiende hasta junio de 2027, pero cualquier decisión sobre su futuro dependerá del desenlace del juicio. Aún así, el reciente malestar del jugador por la ausencia de los representantes del Real Madrid en la gala del Balón de Oro marca un obstáculo en sus posibles negociaciones con Florentino Pérez.

En una entrevista con France Football, Rodri expresó su decepción: “¿Qué quieres que te diga? ¿Que hubiera preferido que estuvieran todos presentes? Claro que sí. Faltaron el segundo (Vinícius), el tercero (Jude Bellingham), el cuarto (Dani Carvajal), etcétera". Además, agregó: "Tengo que respetar la decisión de cada uno, pero yo no hubiese hecho lo mismo".

Rodri is our 2024 Ballon d’Or!



Find out more about the 2024 voting details! ⤵️#ballondor pic.twitter.com/Jl8zFNhgll