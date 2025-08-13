Florentino Pérez sospecha que su bajo rendimiento es porque quiere irse del Real Madrid

Con el mercado de fichajes veraniego a pocas semanas de finalizarse, Florentino Pérez tiene claro que no se deberán producir salidas inesperadas en el Real Madrid, incluso si algún jugador que no está teniendo muchas oportunidades con Xabi Alonso pida salir. Aun así, el presidente sospecha que un futbolista está teniendo un bajo rendimiento porque quiere irse del club.

El jugador en cuestión es Dani Ceballos, uno de los que más ha estado en el punto de mira desde la llegada del tolosarra al banquillo. El andaluz no tuvo mucha participación en el Mundial de Clubes bajo las órdenes del nuevo entrenador y, como cada verano, se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de que se marchara, aunque la situación ha sido, de nuevo, muy complicada.

Florentino Pérez cree que Ceballos quiere marcharse del Madrid

En el primer y único partido de pretemporada ante el Tirol austríaco, Alonso le dio la oportunidad a Ceballos de salir desde el inicio, pero su presencia en el encuentro podría catalogarse como de "invisible". No se le vio con mucho convencimiento sobre el campo, como si no estuviera feliz de seguir jugando en el Madrid y quisiera marcharse a otro equipo en las próximas semanas.

De hecho, el andaluz estaría cansado de no tener esa regularidad con el conjunto blanco, algo que parecía que había recuperado con Carlo Ancelotti en el segundo tramo de la temporada pasada, pero que volvió a perder con la llegada de Alonso, volviendo a quedar en el ostracismo absoluto y enviado al banquillo de manera constante sin tener la oportunidad de demostrar su valía.

Lo más probable es que el andaluz acabe quedándose

Por lo tanto, y aunque Ceballos quiera marcharse del Madrid, con el foco puesto en el club de su vida, como es el Real Betis, lo más probable es que el mediocentro se acabe quedando en la entidad madrileña, ya que Alonso no quiere perder más efectivos en la medular y, especialmente, de un jugador del toque del andaluz, que cuando está centrado y al 100%, es de mucha clase.