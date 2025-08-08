Dani Ceballos comunica al vestuario que ha cerrado el acuerdo porque es lo mejor para el Real Madrid

Dani Ceballos fue uno de los jugadores más importantes del Real Madrid la temporada pasada, siendo una pieza clave en el centro del campo, dirigiendo el juego del equipo y dando un giro de 180 grados a su situación, teniendo en cuenta que a principio de curso no era uno de los futbolistas más utilizados por Carlo Ancelotti. Sin embargo, la llegada de Xabi Alonso lo ha cambiado todo.

El tolosarra no confía tanto en el sevillano como sí lo hizo el italiano y, durante el Mundial de Clubes, se ha demostrado, dejando al mediocentro en el banquillo de manera constante sin tener la oportunidad de jugar muchos minutos. Por eso, Ceballos se planteó marcharse del Madrid este verano al ver que no sería nada importante para el nuevo entrenador en su nueva etapa.

Dani Ceballos ha decidido quedarse en el Madrid esta temporada

Aun así, y después de haberle dado muchas vueltas y haber hablado con Alonso, el andaluz ha tomado una decisión respecto a su continuidad y ya se la ha comunicado al vestuario tras cerrar el acuerdo. Ceballos habría decidido quedarse en el Madrid la próxima temporada, ya que cree que podrá volver a ganarse la confianza del técnico y que triunfará de nuevo en el centro del campo.

De hecho, el tolosarra necesita a jugadores de calidad en la medular, y a pesar de que ha pedido un fichaje de nivel a Florentino Pérez, el presidente se lo ha negado al no haber oportunidades de mercado donde sea buena idea fichar a un centrocampista. Por eso, es posible que Ceballos recupere el rol de pieza indiscutible que tuvo con Ancelotti a lo largo de la temporada.

El jugador cambiará de idea si no tiene minutos de calidad con Alonso

Eso sí, Ceballos ha dejado claro que solo volverá a pasar por esta situación un curso más, y si ve que el vasco no le da minutos de calidad, se marchará del Madrid. Incluso se podría plantear esto en el próximo mercado de invierno si, en los primeros meses de la campaña, queda relegado constantemente en el banquillo y no tiene oportunidades para salir al terreno de juego.