Florentino Pérez tiene a punto de firma el fichaje más sorprendente en los últimos 10 años en el Real Madrid

En los últimos años, el Real Madrid ha sido un experto a la hora de encontrar jóvenes promesas en el mercado de fichajes. El club blanco incorpora a jugadores con mucho talento para las categorías inferiores con la intención de subirlos al cabo de un tiempo al primer equipo si cumplen con las condiciones. Por eso, Florentino Pérez estaría a punto de cerrar un fichaje sorprendente para el conjunto madrileño.

El presidente tiene a punto de firma la incorporación de un delantero del Eldense, de la Segunda División: Alan Godoy. Es un nombre muy poco conocido en el panorama de la élite, y a pesar de que sus cifras no son nada espectaculares en la categoría de plata del fútbol español, sería una opción para reforzar al filial. El Castilla no está pasando por un buen momento, ya que está en posiciones de descenso, y Raúl González necesita refuerzos urgentes.

El Madrid, a punto de fichar a Alan Godoy

Las lesiones están afectando mucho al Real Madrid Castilla y la dirección deportiva quiere hacer lo máximo posible para evitar un descenso a Segunda RFEF que sería trágico. Por eso, se ha fijado en el atacante de origen canario de 21 años. Formado en la cantera de Las Palmas, y a pesar de su corta edad, ha pasado por muchos equipos en forma de cesión hasta que firmó por el Eldense el pasado verano.

Aun así, sorprende que el Madrid se interese por un futbolista que no está contando con muchos minutos en Segunda y que no es un gran delantero de cara a portería. De hecho, aún no ha marcado ningún gol esta temporada y apenas ha jugado 300 minutos en Liga y 95 en la Copa del Rey, números muy pobres para un atacante. Como no cuenta para su entrenador, Florentino Pérez se ha interesado en él.

El Castilla necesita revulsivos

El filial necesita revulsivos y gente fresca que aporte soluciones ofensivas a un equipo que no está jugando bien y que también está siendo maltratado por constantes lesiones. El Castilla tiene que salvarse, ya que el club blanco prefiere que juegue en la categoría de bronce del fútbol español, y Godoy podría ser un jugador interesante para Raúl González.