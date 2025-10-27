Florentino Pérez tiene decidido vender a Vinicius para fichar a la estrella que pide Xabi Alonso

Vinicius volvió a estar en el centro de la polémica en el Clásico que enfrentó al Real Madrid y al FC Barcelona el pasado domingo en el Santiago Bernabéu. Xabi Alonso decidió sustituir al brasileño en la segunda parte, lo que provocó un enfado tremendo del jugador, que se fue del campo diciendo de todo y con gestos muy graves de desaprobación hacia la decisión del técnico.

De hecho, el carioca decidió no sentarse en el banquillo tras esto y se fue directamente al vestuario, dejando claro su enfado. Aunque volvió al cabo de unos minutos para acabar de ver el partido junto a sus compañeros, el cabreo de Vinicius era considerable con Alonso, ya que su rendimiento durante el encuentro estaba siendo aceptable, creando peligro desde la banda.

Florentino Pérez habría decidido vender a Vinicius después del Clásico

Aun así, al Madrid no le ha gustado nada esta actitud y Florentino Pérez ya habría decidido vender a Vinicius para fichar a la estrella que está pidiendo el entrenador. El presidente también está muy enfadado con el jugador, ya que no puede realizar este tipo de polémicas y, además, también son ofensivas hacia sus compañeros, por lo que se ha cansado de toda esta situación.

El propio Vinicius ya aseguró, cuando se estaba yendo del campo, que se quería ir del equipo, por lo que el máximo mandatario blanco cumplirá su petición si quiere marcharse. De momento, las negociaciones para su renovación están totalmente paradas por las altas exigencias del brasileño, por lo que su traspaso podría abrir la puerta a la llegada de un fichaje importante para el Madrid.

Xabi Alonso quiere fichar a Rodri Hernández para el centro del campo

Alonso le pidió el pasado verano a Florentino la incorporación de Rodri Hernández para el centro del campo, ya que lo ve como el jugador ideal para reforzar la medular del equipo blanco. Aunque el presidente le aseguró que, de momento, no se podía realizar este fichaje, la opción se podría replantear el próximo verano, teniendo en cuenta que es posible que el futbolista quiera marcharse del Manchester City.