Florentino Pérez tiene dos alternativas a Rodri prácticamente desconocidas para mejorar al Real Madrid

El Real Madrid ya está trabajando en la planificación de la plantilla de la próxima temporada y Florentino Pérez tiene claro que será obligatorio reforzar el centro del campo de cara al año que viene. Por eso, y ante la imposibilidad de poder fichar a Rodri Hernández, el sueño del presidente, se han presentado dos alternativas prácticamente desconocidas encima de la mesa.

Se trata de Adam Wharton, del Crystal Palace, y Kees Smit, del AZ Alkmaar. Estos dos jugadores son dos perfiles jóvenes, con físico, lectura de juego y un futuro muy prometedor, por lo que serían futbolistas muy interesantes a la hora de reforzar la medular del Santiago Bernabéu. Eso sí, los blancos tendrían que rascarse el bolsillo para poder incorporar a estos dos mediocentros.

El Madrid quiere reforzar sí o sí el centro del campo la próxima temporada

En el caso de Wharton, sería el favorito para poder llegar al Madrid, considerándolo un centrocampista total y completo, con despliegue, agresividad, jerarquía y una gran madurez, algo impropio de su edad. Es uno de los prospectos más interesantes de la Premier League, por lo que esto sería el principal problema, teniendo en cuenta que el Crystal Palace quiere, mínimo, 80 millones de euros.

Por otra parte, Smit sería otra alternativa potente para el conjunto madrileño para poder reforzar la medular. El neerlandés también es uno de los jóvenes con mayor proyección del panorama europeo y su incorporación sería más barata que la de Wharton, aunque el Madrid también tendría que poner bastante dinero encima de la mesa, llegando a los 50 millones aproximadamente.

Adam Wharton y Kees Smit serían alternativas interesantes para la medular

Por lo tanto, está por ver qué decisión tomará Florentino Pérez, pero el máximo mandatario blanco ha reconocido a la dirección deportiva que será fundamental poder fichar a un mediocentro de cara a la próxima temporada que pueda solucionar todos los problemas que está teniendo el equipo en la medular durante este curso. Y ahí, ante el sueño imposible de Rodri, hay opciones interesantes encima de la mesa.