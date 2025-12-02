Klopp, el favorito de Florentino Pérez para sustituir a Xabi Alonso

Xabi Alonso no tiene asegurada su continuidad en el banquillo del Real Madrid. El conjunto blanco está viviendo una crisis de resultados y el tolosarra está siendo muy cuestionado, por lo que ya no se descarta un cambio de entrenador. Y ahí, Florentino Pérez tiene un claro favorito para sustituir al vasco y es Jürgen Klopp, quien presuntamente ya está retirado de los banquillos.

Aun así, el presidente cree que una llamada al alemán podría cambiar su decisión de no volver a entrenar a un equipo, ya que para muchos entrenadores es un sueño poder dirigir a un club histórico como el Madrid. Por eso, si finalmente Alonso no continúa en el banquillo, el máximo mandatario blanco cree que podría llegar a convencer a Klopp para que tome las riendas del equipo.

Jürgen Klopp sería el elegido por parte de Florentino Pérez para relevar a Xabi Alonso

De hecho, el exentrenador del Liverpool ya fue el objeto de deseo de Florentino antes de Alonso y cuando se decidió que Carlo Ancelotti no continuaría, pero ante la presión de dirigentes de dentro del club y del madridismo, que estaba muy ilusionado con el tolosarra, se decidió finalmente ir a por él. Aun así, el presidente habría escogido al alemán si hubiera estado disponible.

El máximo mandatario de la entidad madrileña piensa que Klopp sería el hombre ideal para levantar al Madrid, tanto por su experiencia como por su actitud, ya que sería un técnico muy respetado dentro del vestuario y no se vivirían las polémicas que hay ahora con el vasco. Es decir, Florentino está buscando a un entrenador con el que los jugadores no le puedan reprochar nada.

El entrenador alemán es el sueño del presidente del Madrid

En los próximos días se podría decidir el futuro de Alonso, teniendo en cuenta que el técnico está en la cuerda floja y alguna derrota en los próximos partidos del Madrid podría hacerle caer definitivamente. A pesar de que Zinedine Zidane es una opción que también está encima de la mesa para sustituir al actual entrenador, Klopp es el sueño que ha tenido siempre Florentino.