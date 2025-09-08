Trent Alexander-Arnold no acepta ser suplente de Dani Carvajal y su agente ya maneja una oferta para salir

La llegada de Trent Alexander-Arnold al Real Madrid este verano provocó mucha ilusión en el club y en el madridismo, teniendo en cuenta que se había fichado a uno de los mejores laterales derechos del mundo. Sin embargo, los primeros meses del jugador han estado lejos de lo que se esperaba de él y, además, se ha topado con el regreso pletórico de Dani Carvajal después de su grave lesión.

Eso ha comportado que al inglés se le haya quitado esa etiqueta de titular indiscutible y, de hecho, Xabi Alonso habría decidido que ya no sea un fijo por decreto en sus alineaciones y empezar a darle oportunidades de verdad al madrileño, ya que es el capitán del equipo y ha vuelto al equipo con un estado físico impecable. Sin embargo, esta situación podría ser problemática para el Madrid.

Alexander-Arnold podría dejar el Madrid si no cambia su situación

Alexander-Arnold eligió el Madrid porque le prometieron que sería una pieza indispensable y, por ende, el titular en prácticamente todos los partidos, pero después de los primeros encuentros de la temporada, Carvajal ha pasado por encima de él en algunos de ellos, lo que ha provocado un enfado tremendo del exjugador del Liverpool y que se empiece a replantear las cosas.

Y ahí, ha llegado una oferta al agente del futbolista para cambiar de aires después de tan solo un año en el Santiago Bernabéu. El Manchester City de Pep Guardiola se habría interesado mucho en Alexander-Arnold para reforzar la banda derecha, lo que significaría el regreso del inglés a la Premier League después de que haya estado toda su carrera en el Liverpool.

Pep Guardiola está muy interesado en el fichaje del lateral inglés

Aun así, está por ver si el Madrid aceptaría la salida del defensa después de la apuesta que han hecho con él este verano. Solo se plantearían una marcha de verdad si Alexander-Arnold pidiese encarecidamente abandonar el barco, algo que, en el club, tampoco ven posible tras haber estado solo unos meses en la entidad madrileña. Eso sí, la situación podría cambiar el verano que viene si el inglés no ha estado bien en su primer curso en el club blanco.