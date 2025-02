Florentino Pérez tiene un nuevo caso Luis Figo en la mesa del Real Madrid

La situación de Rodrygo Goes y Vinícius Júnior comienza a preocupar a Florentino Pérez. Los futbolistas brasileños no están del todo cómodos en el club por diversas razones, y no sería descabellado pensar que alguno de los dos decida marcharse el próximo verano. Ante este escenario, el Real Madrid ya tiene en carpeta un posible reemplazo: Ousmane Dembélé.

El extremo francés, con un pasado reciente en el Barça, es del gusto de Florentino Pérez, quien ya ha dejado en claro a la directiva merengue que irá por él si Rodrygo o Vini dejan el club en el corto plazo. Si logra encajar en la dinámica del equipo, Dembélé podría convertirse en un refuerzo valioso para la plantilla.

Un nuevo caso Figo

Para muchos, la posibilidad de que Dembélé se incorpore al Real Madrid evoca el caso Figo, el portugués que dejó al Barça para unirse al conjunto blanco. Aunque el francés actualmente juega en el PSG, en el club culé aún recuerdan su polémica salida en 2023, cuando ejecutó su cláusula de rescisión por 50 millones de euros, una cifra muy inferior a los 158 millones que el Barcelona pagó por él en 2017.

Sin embargo, pese a su calidad, Dembélé está lejos del nivel que hoy tienen Rodrygo o Vinícius. Por ello, la posible salida de uno de los brasileños supondría una baja difícil de cubrir para el Madrid, que necesitaría reforzar aún más su ataque. En este contexto, quien podría salir beneficiado es Kylian Mbappé, dada su excelente relación con su excompañero del Borussia Dortmund.

Florentino Pérez, en alerta

Según The Athletic, el presidente del Real Madrid ya ha iniciado conversaciones con el entorno de Vinícius para negociar una mejora en su contrato, que vence en 2027. La exigencia principal del jugador es convertirse en el mejor pagado de la plantilla.

Actualmente, el brasileño percibe un salario de 15 millones de euros anuales, una cifra inferior a la que cobra Kylian Mbappé. Mientras tanto, el Al-Ahly sigue atento a las negociaciones y no pierde la esperanza de fichar al reciente ganador del premio The Best de la FIFA.