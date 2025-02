Xabi Alonso y Florentino Pérez cierran el primer fichaje del Real Madrid por 9 millones

La crisis futbolística que atraviesa el Real Madrid podría acabar con Carlo Ancelotti fuera del banquillo. Por este motivo, Florentino Pérez, fiel a su estilo, trabaja en un plan B en caso de que las cosas no salgan como espera. El nombre que genera consenso tanto en la afición como en la directiva blanca es el de Xabi Alonso, actual técnico del Bayer Leverkusen.

Medios españoles y alemanes aseguran que ya hubo algunos contactos entre las partes e incluso se discutieron posibles fichajes. Uno de los jugadores que más interesa al exfutbolista del Real Madrid es Nico Paz. El argentino de 20 años fue traspasado al Como de Italia por 6 millones de euros y rápidamente se convirtió en una de las figuras del equipo de Cesc Fàbregas. Sus actuaciones lo han puesto en el radar de los clubes más importantes de Europa, y por ello el conjunto blanco no tiene intención de perder su ficha.

Nico Paz dejó el Real Madrid en el último mercado de verano al ver que no iba a tener los minutos deseados bajo las órdenes de Ancelotti. Sin embargo, ahora que el futuro del italiano es incierto, el club se está moviendo rápido para recuperarlo. Florentino Pérez tiene previsto ejercer la opción de recompra del argentino, valuada en 9 millones de euros.

⚪️👀 Real Madrid keep monitoring Nico Páz and they plan to do the same also for upcoming games with both Como and Argentina.



This is why Real included several buy back clauses into the agreement. pic.twitter.com/2DGhzHAMVR