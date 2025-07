Florentino Pérez tiene un problema de proporciones desmesuradas con un jugador del Real Madrid

Florentino Pérez está teniendo que lidiar con un caso muy complicado con una de las estrellas del Real Madrid. Los rumores acerca de su salida se están multiplicando, pero el conjunto blanco está pidiendo un precio muy alto por un jugador que no contaría mucho para Xabi Alonso, por lo que los clubes interesados están esperando a que se reduzca este precio para ir a por él.

Se trata de Rodrygo, uno de los futbolistas que el Madrid tiene en la lista de transferibles. El brasileño no entra dentro de los planes del técnico y cree que su traspaso sería muy importante para la entidad madrileña, teniendo en cuenta que rebajaría el overbooking en la zona de ataque y, además, su venta podría permitir reforzar al equipo en otras posiciones más necesitadas.

El Madrid tiene un problema muy serio con Rodrygo

Aun así, el extremo se ha convertido en un lío de proporciones desmesuradas y la guerra fría que hay entre el club y el jugador es muy importante. Rodrygo ha aceptado irse, pero solo si es a un equipo donde continúe siendo titular e importante, además de cobrar un buen salario, algo que, de momento, los conjuntos de la Premier League interesados no están llegando a ello.

Su rendimiento ha caído en picado en los últimos meses y el Madrid se lo quiere quitar de encima como sea, pero el brasileño tampoco aceptará marcharse a un club inferior, como a Arabia Saudí, donde los blancos le intentaron colocar por la gran cantidad de dinero que pagaban por su traspaso. Rodrygo tiene claro que solo se marchará de la capital española si su nuevo destino es algo decente.

Su salida no está del todo confirmada

Por eso, ante las exigencias del jugador y del alto precio que ha puesto el Madrid por su cabeza, la realidad es que es posible que, al final, no se acabe produciendo su salida si los blancos no pueden encontrar un acuerdo que vean bien. Eso significaría que Rodrygo se quedaría bajo las órdenes de Xabi Alonso la próxima temporada, pero el entrenador ya ha informado de que no será fijo y tendrá complicado ver minutos.