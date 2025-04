Florentino Pérez, tremendamente decepcionado por su comportamiento, lo pone en el mercado por 70 millones

El Real Madrid está teniendo una temporada muy complicada. A pesar de que aún está luchando por todos los títulos, el pobre nivel de juego del equipo en general y los constantes problemas que ha vivido el vestuario han dificultado mucho el transcurso del curso. Además, el pésimo rendimiento de algunos jugadores que tenían que haber sido importantes durante la campaña ha sido también significativo.

Por eso, Florentino Pérez está decepcionado por el comportamiento que habría demostrado algún futbolista, especialmente después de la debacle en Champions contra el Arsenal, y lo habría puesto en el mercado. Uno de ellos sería Eduardo Camavinga, uno de los jugadores que más se criticó tras el encuentro contra los londinenses por su horrible actuación sobre el terreno de juego del Emirates Stadium.

Florentino se harta y pone a Camavinga en el mercado por 70 millones

Lo peor es que no es la primera vez esta temporada, y es que el rendimiento del francés ha dejado mucho que desear. Aún tiene 22 años, pero parece que el centrocampista se ha estancado y no está evolucionando como se esperaba, teniendo en cuenta la juventud que tiene. Aun así, no hay signos de que pueda mejorar y el Madrid ya se estaría planteando una posible venta de cara al próximo verano.

Teniendo en cuenta que ya habría perdido la condición de intransferible, el conjunto blanco lo habría puesto en el mercado a un precio de 70 millones de euros. Si hay algún equipo que está dispuesto a pagar esa cantidad, el Madrid le abrirá la puerta de salida sin ningún tipo de problema, a pesar de que la intención del francés sería la de continuar jugando en el Santiago Bernabéu durante los próximos años.

El PSG, uno de los equipos interesados por el francés

Uno de los conjuntos que podría interesarse por Camavinga es el PSG. Los parisinos quieren llenar al equipo de franceses y podrían mostrar interés por el jugador del Madrid de cara a la próxima temporada. Además, el combinado dirigido por Luis Enrique estaría dispuesto a ofrecer, más o menos, lo que pedirían los blancos por él, por lo que la operación se podría cristalizar en los próximos meses.