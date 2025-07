Florentino Pérez y Xabi Alonso, encontronazo, pide un fichaje y el presidente le responde con tres nombres

El Real Madrid continúa planificando la plantilla de la próxima temporada y el Mundial de Clubes ha servido a Xabi Alonso para saber qué tipo de refuerzos necesita el equipo. Aun así, esto está provocando los primeros encontronazos con Florentino Pérez, ya que el presidente no está accediendo a los objetivos que se habría puesto el técnico en el mercado y habría propuesto alternativas.

El tolosarra habría pedido el fichaje de un mediocentro de nivel, es decir, un nuevo galáctico, pero el máximo mandatario blanco no está dispuesto a invertir una gran cantidad de dinero, teniendo en cuenta que ya lo ha hecho en otras posiciones y que el Madrid lleva invertido ya una gran cuantía en las primeras semanas. Aun así, Alonso está exigiendo un esfuerzo para reforzar la plantilla.

Primeros roces entre Xabi Alonso y Florentino Pérez al planificar el mercado

En un principio, el entrenador había pedido la llegada de Rodri Hernández, pero es un fichaje imposible porque el Manchester City no lo va a vender y, de momento, el madrileño no quiere salir del Etihad Stadium. Por eso, Florentino habría respondido con tres nombres de nivel como son Angelo Stiller, Nicolò Barella y Kees Smit, tres futbolistas que no acaban de convencer al vasco.

Alonso no les considera malos jugadores, pero cree que el Madrid necesita una auténtica estrella en el centro del campo. Por su parte, el presidente es consciente de que hace falta un futbolista en la medular, pero solo se realizaría una gran inversión si se encontrase a uno que convenciera a todas la partes. Rodri es el caso, pero la incorporación del madrileño es una completa utopía.

El técnico quiere que llegue un centrocampista de nivel para el Madrid

Por lo tanto, si finalmente no llega nadie, el tolosarra tendrá que apañarse con lo que ya tiene en la plantilla, aunque Alonso ha avisado que si no se realiza una buena temporada será porque no se ha podido consumar la llegada de un centrocampista de calidad, como él ha pedido desde el primer día. Los primeros roces entre el técnico y Florentino se han producido a la hora de planificar el mercado y no tienen buena pinta.