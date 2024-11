Ha pedido a Ancelotti que le ayude a salir del Real Madrid porque quiere jugar en el club de su corazón

El Real Madrid ha decidido que en este mercado de fichajes de enero no se producirán ventas. Las constantes lesiones que están acechando a la plantilla son preocupantes y la dirección deportiva quiere fondo de armario para cubrir posibles bajas. Aunque algunos jugadores han pedido salir en invierno, el club ha rechazado cualquier intento de salida y ha asegurado que las puertas están cerradas, al menos hasta verano.

Es el caso de Dani Ceballos, que le ha pedido a Carlo Ancelotti que le deje marcharse al club de su corazón, que es el Real Betis. El andaluz no está teniendo prácticamente minutos con el técnico italiano y quiere volver a su casa lo antes posible. Aunque el Madrid no vea mal su marcha, no será posible en enero, ya que el club quiere tener recambios disponibles. De cara a junio, se podrá hablar.

Ceballos pide salir

Dirigentes del Betis estuvieron en el Bernabéu para intentar el fichaje de Ceballos, pero ya saben que el conjunto blanco no dejará salir al jugador. Incluso se vio al centrocampista en un partido en el Benito Villamarín, un gesto claro de que quiere volver al club de su corazón. Sin embargo, Florentino Pérez ha rechazado su marcha y tendrá que quedarse en la capital española unos meses más.

Ceballos no cuenta para Ancelotti y su presencia en el terreno de juego es nula. Solo ha jugado poco más de 90 minutos esta temporada, y en el partido que precisamente jugó más, unos 65, fue contra el equipo al que quiere volver, el Betis. El andaluz fue titular en un gesto del técnico italiano, pero después se lesionó y estuvo prácticamente un mes sin estar disponible. A partir de entonces, solo ha participado en un enfrentamiento más con el Madrid.

Pellegrini lo quiere

El Betis está buscando un perfil como el de Ceballos para reforzar el medio del campo y Manuel Pellegrini es un enamorado del futbolista andaluz. Por eso, ha pedido a los dirigentes sevillanos que hagan todo lo posible para intentar, al menos, la cesión del jugador, pero parece muy complicada debido a la negación del Madrid de dejar salir a Ceballos, al menos en el mercado de invierno.