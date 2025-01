Ha pedido a Florentino Pérez que lo deje seguir porque prefiere ser suplente en el Real Madrid que salir

Florentino Pérez tiene entre manos un caso muy complicado en el Real Madrid. Es habitual que en el mundo del fútbol todos los jugadores quieran tener minutos y, si no los tienen, pidan una salida para poder jugar en otro equipo, pero en el conjunto blanco hay un futbolista que, a pesar de que no cuenta para nada con Carlo Ancelotti, le ha pedido al presidente seguir y que no lo eche.

Se trata de Jesús Vallejo, uno de los defensas de la plantilla que está en el ostracismo. El zaragozano, aunque tiene ficha del primer equipo, es como si no existiera y no tiene participación bajo las órdenes del técnico italiano. De hecho, solo ha jugado 11 minutos esta temporada y casi le costaron un partido al Madrid, por lo que se le puso la cruz definitiva y desde entonces no ha vuelto a jugar.

Vallejo se niega a salir del Madrid

Aun así, al central no le preocupa esta situación y prefiere seguir en el conjunto blanco a pesar de que no pueda jugar al fútbol. Se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para Florentino y Ancelotti, ya que al club le gustaría que se fuera para liberar así un espacio en la plantilla, pero Vallejo se niega completamente a abandonar la entidad madrileña porque sabe que no estará mejor en otro sitio.

De hecho, a la dirección deportiva le llegó una oferta del Trabzonspor, equipo de la liga turca, que se interesó por el defensa. Sin embargo, el zaragozano volvió a rechazar la oportunidad de salir del Madrid y prefiere quedarse calentando el banquillo del Santiago Bernabéu en cada encuentro, ya que no va a tener minutos ni en Copa del Rey, como se demostró en primera ronda.

Acaba contrato... Y pide la renovación

Vallejo acaba contrato el 30 de junio de 2025, es decir, a final de temporada, y le ha pedido a Florentino si le puede renovar, aunque no esté jugando. El jugador no quiere abandonar el club blanco bajo ninguna premisa, una situación muy extraña teniendo en cuenta que está apartado por Ancelotti. Aun así, todo apunta a que su etapa en el Madrid acabará este año y no se le renovará aunque lo haya pedido.