Ha pedido a su agente que no negocie con Florentino Pérez porque su único deseo es fichar por el Barça

El Real Madrid y el FC Barcelona suelen competir en el mercado de fichajes para hacerse con los mejores jugadores posibles, pero hay veces que estos futbolistas deciden jugar en un equipo o en otro. Y, precisamente, esto es lo que habría pasado con una estrella europea, ya que habría rechazado negociar con los blancos para poder fichar por el Barça a partir de la próxima temporada.

Se trata de Harry Kane, uno de los mejores delanteros del mundo que se encuentra actualmente en el Bayern de Múnich. Aunque el club bávaro pagó por él 100 millones de euros en 2023, la realidad es que el inglés podría abandonar la Bundesliga el próximo verano, teniendo en cuenta que tiene una cláusula de salida de entre 60 y 65 millones de euros para poder irse a otro equipo.

Harry Kane ha rechazado negociar con Florentino Pérez para fichar por el Barça

Y ahí, entraría el Barça, que está buscando un sustituto para Robert Lewandowski. El polaco acaba contrato a final de temporada y lo más probable es que no renueve, por lo que la dirección deportiva lleva tiempo viendo qué tipo de relevo se podría encontrar en el mercado y habría aparecido el nombre de Kane. El ariete estaría interesado en marcharse del Bayern y llegar al Spotify Camp Nou.

En ese sentido, en el caso de que abandonara Alemania, el jugador ya le ha dejado claro a su agente que la única posibilidad tendría que ser el conjunto azulgrana, dejando claro que no quiere negociar con otro equipo, como es el Madrid, y habría parado cualquier tipo de negociación con Florentino Pérez, que también estaría buscando fichar a un delantero centro para el próximo curso.

El inglés podría ser el sustituto de Lewandowski en la delantera azulgrana

Por lo tanto, el Barça podría realizar la misma operación que hizo con Lewandowksi en 2022 con el fichaje de una estrella como Kane, que a pesar de que tiene 32 años, sigue en un estado de forma impecable y es uno de los mejores del mundo en su posición. Además, el deseo del inglés de fichar por el club catalán y su precio serían aspectos muy positivos en la operación.