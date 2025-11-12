El vestuario del Real Madrid le dice a Florentino Pérez que no entiende lo que quiere Xabi Alonso

Xabi Alonso está viviendo una situación muy complicada en el banquillo del Real Madrid. El tolosarra está perdiendo cada vez más adeptos dentro del vestuario del conjunto blanco, teniendo en cuenta que varios jugadores están cada vez más hartos de él por sus decisiones y otros no entienden lo que está queriendo indicar en los partidos, por lo que todo se está volviendo cada vez más insostenible.

De hecho, el vestuario del Madrid le ha comunicado a Florentino Pérez que no entienden las indicaciones del técnico en los partidos y lo que quiere que se transmita en el terreno de juego. Varios futbolistas creen que el estilo que quiere implementar Alonso sobre el campo es insostenible y varias de las peticiones que hace para adaptarlas al césped no se acaban de entender en exceso.

Los jugadores no acaban de entender lo que pide Xabi Alonso en el terreno de juego

Esto es algo que está preocupando y mucho en los despachos del Santiago Bernabéu, con el presidente a la cabeza. El máximo mandatario blanco ha recibido las quejas del vestuario y está intentando resolverlas de la mejor manera posible y sin que suponga un auténtico terremoto en el conjunto blanco, ya que no se quieren repetir los traumas de la temporada pasada con Carlo Ancelotti.

Alonso no está encontrando la regularidad y el buen juego que se le exigió desde el primer día y, de hecho, es lo que prometió con su llegada al banquillo. El vasco ha tenido algunas decisiones cuestionables, como la posición de algunos futbolistas sobre el terreno de juego que han acabado hartos de no saber dónde colocarse y de tener que jugar en demarcaciones que no son las suyas.

La figura del técnico tolosarra está cada vez más cuestionada

Por lo tanto, está por ver si la situación tanto dentro como fuera del terreno de juego, especialmente en el vestuario, mejorará, teniendo en cuenta que la relación entre Alonso y los jugadores está cada vez más rota, por lo que tampoco se descarta que se acaben tomando medidas drásticas si es la única solución a corto plazo.