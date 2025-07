Ha sido el primero en pedir a Florentino Pérez salir del Real Madrid porque no confía en Xabi Alonso

La competencia en el Real Madrid es muy dura, por lo que algunos jugadores tienen muy complicado poder ver minutos de calidad. Especialmente para los canteranos, ya que el conjunto blanco no es uno de los equipos que más se refuerce a partir de la cantera, sino que solo lo hace en casos de extrema necesidad, como los de Raúl Asencio o Gonzalo García, que han irrumpido en los últimos meses.

Por eso, hay otros futbolistas que no confían en poder llegar al primer equipo y piden salir. Ha sido el caso de un delantero que ha pedido a Florentino Pérez marcharse del Madrid porque no confía en Xabi Alonso, ya que cree que no le dará oportunidades suficientes para poder ganarse un hueco con los mayores. Se trata de Álvaro Rodríguez, uno de los atacantes de la entidad madrileña.

Álvaro García ha pedido marcharse del Madrid para tener más minutos

El ariete, de 20 años, ha declarado en una entrevista que necesita salir del conjunto blanco para poder crecer como jugador, ya que cree que no puede esperar más la llamada del primer equipo. Su sueño es el de continuar jugando en el Madrid, pero necesita luchar fuera del club madridista para poder conseguirlo y, así, volver algún día, como han hecho otros futbolistas.

Álvaro Rodríguez ya ha debutado con el primer equipo del Madrid y, de hecho, marcó un gol en un derbi ante el Atlético de Madrid en 2023, ayudando a los blancos a conseguir un punto en su segundo encuentro con los más mayores. Aun así, su progresión no fue la que todo el mundo esperaba y tuvo que salir la temporada pasada cedido al Getafe, donde no ha acabado de triunfar.

El delantero no tiene sitio en el primer equipo y no confía en Xabi Alonso

Su futuro está lejos de Chamartín, como él mismo ha confesado, y ya está buscando un sitio donde poder tener más oportunidades. Con la irrupción de Gonzalo García, uno de sus compañeros en el Castilla, Álvaro tiene claro que no tiene hueco en el primer equipo y tampoco ha hablado con Xabi Alonso para poder ganarse uno, por lo que tiene claro que su destino no está, ahora mismo, en Madrid.