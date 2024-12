Ha sido el primero en pedir a Florentino Pérez su salida del Real Madrid harto de Ancelotti

El Real Madrid parece estar saliendo a flote de la crisis futbolística que lo tuvo a maltraer durante el primer tramo de la temporada. Después de coronarse campeón del Mundial de Clubes 2024, el conjunto blanco demostró que tiene material de sobra para jugar mejor, pero todavía debe resolver algunas cuestiones internas que influyen en el día a día. Por ejemplo, la situación de los futbolistas que se hartaron de las decisiones de Carlo Ancelotti y quieren irse.

Dani Ceballos era uno de los jugadores que se cansaron de no tener minutos dentro del campo de juego y hasta le hizo saber a Florentino Pérez que su deseo era marcharse al Real Betis en el mercado de invierno. Sin embargo, aprovechó la oportunidad que se le presentó por la lesión de varios de sus compañeros, y ahora es titular indiscutible para el técnico italiano. A pesar de esto, la idea del centrocampista sería irse cuanto antes del club merengue.

Florentino Pérez, enojado con Dani

El mandamás merengue está molesto con la actitud del futbolista por un comentario en redes sociales a una publicación de Instagram que está acompañada por una imagen creada con inteligencia artificial, en la que aparecen el técnico Manuel Pellegrini, Isco y Vitor Roque. “Solo falta uno de volver por Navidad”, escribió Dani Ceballos.

La publicación corrió como reguero de pólvora en las oficinas del Real Madrid y encendió las alarmas. Sin embargo, lo concreto es que parece difícil que Florentino Pérez le abra la puerta de salida, sobre todo ahora que es uno de los titulares indiscutidos del equipo. De hecho, fue titular en el duelo ante el Atalanta en Bérgamo, en el cual el conjunto blanco puso en juego su futuro en la Champions League.

Difícil que salga

En este contexto, parece difícil (por no decir imposible) que Dani Ceballos regrese al Betis en enero. Primero, por el rol que ocupa en el equipo y, segundo, porque el conjunto verdiblanco no tiene suficiente masa salarial para inscribir al futbolista, quien está dispuesto a volver, pero no a cualquier precio.

Asimismo, hay que destacar que el Real Madrid solo está dispuesto a largarlo si el Betis pone sobre la mesa 10 millones de euros, una cifra que no es alta pero sí complica los planes financieros del club andaluz. Así las cosas, habrá que esperar para que Dani Ceballos aparezca en una foto con Pellegrini, Isco y Vitor Roque.