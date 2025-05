Hasta cuatro jugadores del Real Madrid, con nombre y apellidos, piden a Florentino Pérez que eche a Ancelotti

La situación en el Real Madrid está muy complicada. Al conjunto blanco solo le queda la Liga respecto a los títulos más importantes que se juegan esta temporada y aún tendrán que ganarle el Clásico al FC Barcelona para tener un mínimo de opciones de poder levantar la competición doméstica. Por eso, lo más probable es que Carlo Ancelotti acabe siendo destituido como el entrenador del equipo.

De hecho, esa habría sido la petición de hasta cuatro jugadores de la plantilla a Florentino Pérez. Algunos integrantes le habrían exigido al presidente que eche al italiano porque ya no confían más en él y es un barco que va a la deriva. Se trata de Vinicius, Kylian Mbappé, Thibaut Courtois y Fede Valverde. Estos cuatro futbolistas habrían hablado con el máximo mandatario blanco para pedirle un cambio inmediato.

Parte de la plantilla ha exigido a Florentino la destitución de Ancelotti

Eso sí, esta destitución no se produciría hasta el final de temporada, al menos, hasta que acabara la Liga o el Madrid tuviera opciones aún de ganarla. Florentino no está dispuesto a dejar en la calle a Ancelotti cuando aún quedan algunos partidos por disputarse, pero lo más seguro es que el italiano no dirija ya al equipo en el Mundial de Clubes que empieza dentro de poco más de un mes.

La realidad es que los jugadores ya no creen en el estilo del técnico y muchos lo han señalado por el pésimo rendimiento que está dando el equipo. Su fijación por haber confiado siempre en los mismos y la necesidad de tener que alinear a las cuatro estrellas en el frente del ataque ha perjudicado los intereses del Madrid, ya que algunos futbolistas no han jugado cómodos en el terreno de juego.

El italiano tampoco ha tenido un plan de juego ni ha hecho muchos cambios

Sin un plan de juego, el mensaje que quiso transmitir Ancelotti al vestuario dejó de funcionar demasiado pronto y los jugadores hicieron la guerra por su cuenta en muchas ocasiones, dejando al equipo muerto en varias zonas del campo que los rivales han sabido aprovechar. Ante eso, el italiano no ha hecho demasiados cambios durante el transcurso de la campaña, algo que también se le ha criticado.