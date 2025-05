Mbappé se queja de que el Real Madrid juega con diez

Kylian Mbappé fue el gran héroe del Real Madrid en el partido contra el Celta de Vigo por sus dos goles que ayudaron al conjunto blanco a cosechar una nueva victoria, aunque sufrida, para seguir persiguiendo al FC Barcelona en la clasificación y prepararse ya para el próximo clásico de Liga contra los azulgranas. Aun así, al francés no se le vio nada contento después del pitido final del colegiado.

El atacante se volvió a quejar a Carlo Ancelotti y a los demás miembros del cuerpo técnico de que el Madrid jugó con 10 en la segunda parte por el pésimo rendimiento de uno de los jugadores. Precisamente, fue un canterano, Jacobo Ramón, que entró para defender el resultado y su nivel sobre el terreno de juego dejó mucho que desear, viéndose completamente superado por las circunstancias.

A pesar de que entró en el partido con un 3-0 en el marcador, el ataque del Celta hizo lo que quiso con él y con la defensa del Madrid, lo que propició que los gallegos se colocaran a un solo gol del empate. Jacobo volvió a demostrar que aún sigue estando muy verde para poder tener minutos de calidad en el primer equipo, como ya pasó en el encuentro de Copa contra el Leganés.

No he visto lo suficiente de Jacobo Ramón en la cantera del Real Madrid, pero lo que he visto en el primer equipo del Real Madrid no me ha podido dejar más frío.



Todo lo contrario a Raúl Asencio. Su impacto fue inmediato desde el primer día.