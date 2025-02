Hasta cuatro jugadores del Real Madrid pedirán salir si sigue Ancelotti

La continuidad de Carlo Ancelotti en el Real Madrid no está asegurada. El inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu no tiene claro si va a seguir o no siendo el entrenador del conjunto blanco y la decisión será de Florentino Pérez, ya que él quiere continuar. Aun así, el presidente ya ha recibido presiones por parte de algunos jugadores, advirtiendo de que si el técnico continúa, ellos pedirán salir.

Se trata de Endrick, Arda Güler, Fran García y Dani Ceballos. Todos estos futbolistas han avisado al máximo mandatario blanco de que si Ancelotti sigue siendo el dirigente del equipo, no tendrán más remedio que buscarse una salida, ya sea por la nula relación que tienen con él o por la falta de minutos y oportunidades que les está dando el italiano a algunos jugadores, hartos de la situación en la que están.

Varios jugadores del Madrid pedirán irse si Ancelotti continúa

Respecto al brasileño y el turco, el motivo es más este último, el hecho de no poder salir al terreno de juego con regularidad bajo las órdenes del italiano, por lo que ya tienen claro si futuro si sigue en el banquillo la próxima temporada. Le pedirán a Florentino Pérez una cesión, ya que no quieren desvincularse del todo del Madrid, para poder volver cuando Ancelotti ya no esté ahí.

Con Fran García y Ceballos la situación es diferente. Aunque están jugando bastante, especialmente el sevillano, que se ha convertido en un titular indiscutible bajo las órdenes del entrenador, su relación con él no es muy buena y preferirían tener otro técnico. Además, el andaluz querrá un nuevo contrato por la subida de caché que ha tenido en los últimos meses y no cree que lo pudiera conseguir con el actual míster.

La decisión, en los próximos meses

Depende de cómo vaya la temporada, la dirección deportiva decidirá sobre el futuro de Ancelotti. Si el curso acaba siendo un desastre y no se gana ni un título, el italiano no continuará de cara al año que viene, pero si se levanta algún trofeo, la situación podría cambiar y quedarse una campaña más dirigiendo al equipo. Por si acaso, Florentino tiene pensado ya a su relevo: Xabi Alonso.