Hay otro caso Asencio en el vestuario del Real Madrid

Florentino Pérez está harto de las actitudes del entorno de Raúl Asencio y quiere darle un corte definitivo al tema. Es que el defensa acaba de rechazar su primera propuesta de renovación con el Real Madrid y las negociaciones no asoman para nada sencillas por las exigencias que ha puesto su representación sobre la mesa.

Lo concreto es que el rechazo ha generado un gran malestar en el seno de la directiva del Real Madrid y, en particular, en Florentino Pérez, quien no esperaba esa respuesta. El futbolista de 22 años tiene intenciones de continuar vistiendo la camiseta blanca, pero quiere una mejora salarial acorde con el rendimiento que está mostrando en la presente temporada y su proyección futura, algo que, según su punto de vista, no se refleja en su nuevo vínculo.

Asencio y su futuro

El futbolista sabe mejor que nadie que se encuentra frente a un momento clave en su carrera. Es que el gran rendimiento que mostró ante el Manchester City en la eliminatoria correspondiente a los dieciseisavos de la Champions League dejó en evidencia que tiene pasta para convertirse en el futuro líder de la defensa del Real Madrid. Ancelotti así lo entiende y, por ese motivo, ha desechado la posibilidad de fichar un central, a pesar de la cantidad de bajas que ha sufrido el equipo en ese sector del campo de juego.

Por su parte, Florentino está dispuesto a hacer una nueva oferta para tratar de convencer al futbolista, pero tampoco quiere hacer ninguna locura que exponga al club a posibles sanciones por incumplimiento de las normas de Fair Play financiero. El objetivo es evitar que Asencio llegue al inicio de la próxima temporada sin haber firmado la extensión del contrato, que vence en junio de 2026.

Otro caso

Además de la situación de Asencio, a la directiva merengue le preocupa que se estén dilatando las charlas para cerrar el nuevo contrato de Vinícius Junior. El brasileño es el mejor futbolista del equipo, pero en el último tiempo hubo algunas actitudes, tanto dentro como fuera del campo de juego, que generan sospechas entre la cúpula dirigencial.

En concreto, hay quienes creen que quiere forzar una salida para irse a la liga saudí o al Manchester United, donde preparan una oferta estratosférica para sacarlo del club español.