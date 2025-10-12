Hay un nuevo caso como el de Modric en el Real Madrid

El Real Madrid está enfocado en la actualidad, ya que el calendario no da tregua, aunque en las oficinas del club blanco entienden que hay temas a los que deberán ir haciendo frente en los próximos meses y uno de ellos es la renovación de Dani Carvajal.

A pesar de esto, el club mostró lealtad: Tal como estaba previsto, le renovaron en octubre de 2024 su contrato hasta el 30 de junio de 2026. Sin embargo, esa renovación no ha eliminado las dudas: ¿sigue siendo un lateral competitivo para competir en una plantilla exigente como la del Madrid?

Bajada física, lesiones crónicas y rendimiento intermitente

Dani Carvajal lleva tiempo mostrando señales de que su mejor versión ya no es la de antaño. Veterano con 33 años, el lateral derecho del Real Madrid ha acumulado tropiezos físicos severos, incluyendo una grave lesión de rodilla con rotura de ligamento cruzado, rotura del ligamento colateral externo y afectación al tendón poplíteo.

Ese parón fue tan agresivo que dejó al jugador mucho más tiempo de baja y ha impactado directamente en su ritmo competitivo. Cuando ha regresado, en varias jornadas se le ha visto con amagos de fatiga, pérdida de agilidad, dificultades defensivas y una menor proyección ofensiva, algo que siempre había sido un punto fuerte en su repertorio.

¿Renovación como despedida simbólica?

La oferta de renovación por parte del club parece más un acto de reconocimiento a la trayectoria de Carvajal que una apuesta para el futuro. Su presencia, tanto en el vestuario como en el campo, sigue siendo valiosa desde lo institucional: capitán, referente histórico, ejemplo de entrega. Pero la realidad deportiva comienza a pesar más: hay quienes consideran que se merece una despedida digna, en vez de prolongar una etapa de bajón, con menos regularidad, con menor impacto físico y con más lesiones.

Dentro del Madrid se debate si Carvajal debe seguir aportando como rotación o si ya ha cumplido en los momentos importantes, y lo que queda es prolongar su presencia por lealtad más que por rendimiento. Se lo respeta como leyenda, pero no se le desconoce que ya no puede sostener un nivel alto de forma constante.