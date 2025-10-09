Dani Carvajal mete en un lío a Xabi Alonso

Dani Carvajal sigue recuperándose de la lesión que sufrió en el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. La intención del lateral es poder volver a tiempo para el Clásico de Liga ante el FC Barcelona, programado para el próximo domingo 26 de octubre. Aunque su retorno es necesario para el equipo, también será un problema y un lío considerable para Xabi Alonso.

Además del capitán, Trent Alexander-Arnold también está a punto de recuperarse de su lesión. De hecho, el inglés podría empezar a entrenar con sus compañeros después del parón de selecciones, lo que significaría que volvería antes que su compañero de banda. En un principio, él sería el titular mientras Carvajal esté de baja, pero cuando esté último vuelva, la situación podría cambiar.

Las recuperaciones de Carvajal y Alexander-Arnold serán un problema para Alonso

En los primeros partidos de la temporada, fue Alexander-Arnold el jugador escogido por parte de Alonso para ser el titular en el lateral derecho, pero el bajo nivel del inglés y el gran rendimiento de Carvajal después de volver de la grave lesión de rodilla que sufrió el curso pasado provocó que el madrileño le arrebatara la titularidad a su compañero. Y ahora, se podría repetir lo mismo.

El tolosarra deberá decidir el futbolista que designará para la banda derecha en los próximos encuentros y, especialmente, para los importantes, como será el próximo Clásico de la competición doméstica contra el Barça. El hombre encargado de estar en el lateral podría ser el elegido por parte del entrenador de cara a los próximos meses de la campaña, dejando en el olvido al otro.

El tolosarra deberá escoger quién es el líder de la banda derecha

Aun así, es posible que ante los azulgranas sea Alexander-Arnold el elegido, teniendo en cuenta que Carvajal, si acaba volviendo a tiempo, como es la intención, aún no tendría el ritmo de competición suficiente, más aún para un duelo tan transcendental como es un Clásico. A partir de ahí, la situación podría cambiar respecto a la titularidad de ambos en la banda derecha, siendo una decisión dura para Alonso.