Huijsen le está tapando las vergüenzas a un peso pesado del Real Madrid, está fuera de forma, no llega

En tan solo pocos meses en el Real Madrid, Dean Huijsen ha irrumpido como uno de los nuevos líderes en defensa del conjunto blanco. El fichaje del internacional español ha sido todo un éxito y ha demostrado que podrá liderar la retaguardia del equipo en los próximos años. De hecho, teniendo solo 20 años, ya ha tenido que tapar las vergüenzas de un peso pesado de la plantilla.

El central cree que uno de sus compañeros está fuera de forma y no llega al físico que tendría que tener para jugar en el Madrid. Se trata de Antonio Rüdiger, uno de los centrales que está en el punto de mira porque podría perder todo el protagonismo que ha tenido en los últimos años ahora, con la llegada de Xabi Alonso y su nuevo estilo de juego desde el banquillo.

Huijsen le ha tenido que tapar las vergüenzas a Rüdiger

Huijsen ha reconocido que cuando ha jugado con él, especialmente en el Mundial de Clubes, la competición donde ha tenido la oportunidad de estar a su lado en defensa, ha sufrido, ya que tiene que corregirle en muchas acciones, a pesar de la diferencia de edad que hay entre ambos y la experiencia que debería tener el alemán en el terreno de juego en comparación con el español.

Por eso, prefiere estar al lado de Éder Militão en el campo, como ya pasó en el debut del Madrid en Liga contra Osasuna, donde Huijsen y el brasileño fueron la pareja de centrales del equipo ante los navarros. Aunque Rüdiger estaba sancionado y no podía jugar, la idea de Alonso es que el alemán se quede en el banquillo de manera constante y no sea titular indiscutible este año.

El alemán se irá cuando finalice su contrato el año que viene

El central ya lo sabe y, de hecho, se ha planteado marcharse del conjunto blanco durante el mercado de fichajes veraniego, ya que quiere seguir siendo una pieza clave en el Madrid. Sin embargo, Rüdiger esperará a que finalice su contrato para marcharse el año que viene, a pesar de que Huijsen ya le haya robado su sitio y su papel de líder en la defensa.