Xabi Alonso, muy claro con Vinicius, si no quiere correr se va al banquillo

Xabi Alonso le ha dejado las cosas claras a Vinicius desde el primer día. El entrenador del Real Madrid ha aterrizado en el banquillo del Santiago Bernabéu con mano dura y no dejará pasar ni una a cualquier jugador, por mucha estrella que sea. Por eso, el tolosarra le ha exigido al extremo que deberá mejorar su actitud, especialmente a la hora de presionar y defender, si quiere seguir siendo titular.

El técnico no tendrá ningún problema a la hora de sentar a una estrella como Vinicius, incluso en los partidos más importantes, si su comportamiento tanto dentro como fuera del terreno de juego es pésimo. Alonso quiere a todos sus futbolistas comprometidos y quiere que lo den todo en el campo, por lo que si alguien como el brasileño no quiere correr, se irá al banquillo.

Esta ha sido la constancia del entrenador desde que empezó su andadura en los banquillos y, aunque haya llegado al Madrid, no la cambiará, teniendo en cuenta que es la filosofía que ha querido vivir desde el primer día que se sacó el curso de míster. Aunque en el conjunto blanco la situación es diferente y puede que el trato un poco diferencial, el vasco no cambiará nada su idea.

Por eso, Alonso le ha dejado las cosas claras a Vinicius y le ha avisado que no podrá vivir como lo ha hecho en los últimos años bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, es decir, sin muchas normas y con mucha desobediencia. El tolosarra quiere compromiso absoluto y, si algún jugador no lo demuestra, por muy bueno que sea, se irá al banquillo sin tener opciones de jugar un solo minuto.

El entrenador ya le ha tenido que echar la bronca un par de veces al brasileño, especialmente a la hora de presionar la salida del balón de rival, uno de los aspectos en los cuales Alonso ha puesto más énfasis desde su llegada al Madrid. Además, también exigirá un movimiento constante a sus jugadores y que no se pasen medio partido andando por el campo, como es el caso de Vinicius.