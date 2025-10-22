Huijsen y Álvaro Carreras no se quejan, pero resta más que suma, el problema es que no hay nadie mejor

Dean Huijsen y Álvaro Carreras son dos de los jugadores más importantes del Real Madrid en la zaga. El central y el lateral izquierdo son piezas indispensables para Xabi Alonso en la retaguardia, como se ha demostrado en este inicio de temporada. Aunque ambos no se han quejado, no acaban de confiar en un jugador, ya que creen que su presencia resta más que suma en el terreno de juego.

Se trata de Raúl Asencio, uno de los centrales que tiene el Madrid en nómina. El canterano no acaba de gustar a varios futbolistas del conjunto blanco, entre ellos Huijsen y Carreras, pero el problema es que no hay nadie mejor a día de hoy. Con el internacional con España tocado y a cuentagotas para llegar al Clásico, el canario podría acabar siendo de la partida ante el FC Barcelona.

Huijsen y Carreras no acaban de confiar en Asencio para la defensa

La otra opción de Alonso para la zaga blanca podría ser Eder Militão, pero el brasileño tampoco es fiable por su estado físico, aunque al 100%, es uno de los mejores centrales del mundo. Por eso, Asencio podría acabar entrando en la alineación del tolosarra para recibir al Barça el próximo domingo en Liga, lo que podría suponer un verdadero problema para el Madrid.

El canario sabe que su rendimiento ha sido muy irregular, nada comparado al de la temporada pasada, cuando se convirtió en uno de los líderes en defensa. Este curso, y especialmente a partir del Mundial de Clubes de Estados Unidos del pasado verano, su nivel ha sido muy cuestionable, lleno de errores que han perjudicado los intereses del Madrid en varios partidos, incluso en el resultado directamente.

La irregularidad del central canario no gusta en el Madrid

Por eso, su presencia en el campo provoca nerviosismo y desconfianza en algunos jugadores del Madrid, pero a día de hoy, y ante el problema de lesiones que sufre el conjunto blanco en la retaguardia, Asencio es el más indicado para ser uno de los elegidos por parte de Alonso de cara al Clásico de Liga ante el Barça.