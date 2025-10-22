No habrá paz para Xabi Alonso si no soluciona el problema en el vestuario del Real Madrid

Xabi Alonso tiene varios frentes abiertos dentro del vestuario del Real Madrid. A pesar de que el conjunto blanco está teniendo un buen inicio de temporada, el tolosarra tendrá que solucionar algunos problemas que existen entre los jugadores de la entidad madrileña o no podrá encontrar la paz en sus primeros meses en el banquillo, por lo que deberá tomar medidas lo antes posible.

Una de ellas es relacionada con Franco Mastantuono, uno de los fichajes más ilusionantes del Madrid el pasado verano. El argentino se ha convertido en uno de los titulares indiscutibles para el entrenador, pero parece que su situación podría cambiar en los próximos partidos. Y ahí, Alonso deberá evitar que el joven futbolista se moleste, ya que, por lo visto, no lleva bien ser suplente.

Aun así, y teniendo en cuenta que el extremo solo lleva unos meses en el conjunto blanco, además de que su rendimiento no ha sido para nada excelente, e incluso le han llovido críticas por su irregularidad, Mastantuono cree que sigue mereciendo ser titular, algo que ni Alonso ni algunos jugadores de la plantilla piensan de la misma manera, como se ha demostrado en los últimos encuentros.

Por otra parte, el técnico también deberá solucionar aspectos como el retorno a la titularidad de Jude Bellingham. Esto estaría ligado a la suplencia de Mastantuono, ya que no caben todos en el once titular y, por ende, el argentino sería el jugador sacrificado para dar la entrada definitiva al inglés, a pesar de que aún no está al 100% y su estado de forma sigue sin ser óptimo.

Además, Alonso también deberá tratar sobre la titularidad en defensa y, en específico, en el lateral derecho. Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal volverán de lesión, y aunque el inglés lo hará primero, el tolosarra tendrá que escoger uno de los dos para los partidos importantes, algo que no será nada fácil, teniendo en cuenta que ambos quieren ser titulares y, en concreto, el nivel del capitán ha sido algo superior.