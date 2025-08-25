Huijsen y Álvaro Carreras, presentes en la bronca en el vestuario que ensucia la victoria del Real Madrid

El Real Madrid se llevó tres puntos más en la segunda jornada de Liga después de vencer al Real Oviedo por 0-3 en el Carlos Tartiere. Sin embargo, el foco de la polémica estuvo antes y tras el encuentro relacionado con un nombre muy conocido: el de Vinicius. El brasileño fue suplente, castigado por Xabi Alonso, y su presencia en el terreno de juego en la segunda parte caldeó el ambiente.

Los gestos provocativos del extremo hacia la grada rival y hacia el árbitro tuvieron mucha polémica, lo que no gustó nada a varios jugadores del Madrid, especialmente a los pesos pesados. Por eso, otros recién llegados como Dean Huijsen y Álvaro Carreras estuvieron presentes en la bronca que recibió el carioca en el vestuario y que acabó ensuciando un poco el triunfo del equipo.

Algunos futbolistas importantes, como Fede Valverde, Thibaut Courtois o Kylian Mbappé, están muy hartos de la actitud tóxica que desprende Vinicius en los partidos y que solo hace que perjudicar los intereses de la entidad madrileña, como se vio en el campo cuando salió en la segunda mitad. Por estos motivos, su comportamiento fue muy recriminado dentro del vestuario.

Aun así, el brasileño lleva tiempo comportándose de esta manera sobre el césped y no parece que vaya a cambiar a corto plazo. Ya sea encarándose con la afición contraria, con gestos despectivos, como el que tuvo ante la grada del Carlos Tartiere, mandando a su equipo "a Segunda", o diciéndole de todo al árbitro, Ricardo de Burgos Bengoetxea, y siendo callado por sus compañeros.

La presencia de Vinicius en el campo provoca mucha tensión y es algo que no gusta nada a los jugadores del Madrid, ya que en muchas ocasiones juega en su contra y debilita al equipo. Sin embargo, el extremo sigue con esta actitud tóxica y desafiante, por lo que varios jugadores están muy hartos y han pedido cambios drásticos al club para evitar que se repitan situaciones como esta.