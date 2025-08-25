Vinicius se encaró con Xabi Alonso en Oviedo

El Real Madrid consiguió su segunda victoria en la Liga después de derrotar al Real Oviedo por 0-3, gracias a los goles de Kylian Mbappé y Vinicius. Sin embargo, la suplencia del brasileño fue una de las noticias más destacadas de la previa, ya que Xabi Alonso lo dejó en el banquillo tras sus polémicas, algo que no gustó nada al extremo y le pidió explicaciones a su entrenador.

Cuando supo un rato antes del encuentro que no iba a jugar, Vinicius no tuvo reparos a la hora de encararse con el tolosarra para preguntarle el porqué de su suplencia, ya que el futbolista cree que no ha hecho nada malo para que tenga que ser castigado. Aun así, el técnico ya le advirtió en el primer día que, si no mejoraba su actitud, no tendría problemas para sentarle, como ha acabado pasando.

Vinicius se enfadó con Alonso cuando supo que sería suplente

La relación entre Vinicius y Alonso, tras los primeros meses del vasco en el banquillo, ha ido a peor. El entrenador ha aterrizado en el Madrid con mano dura y no dejará que ningún futbolista haga lo que quiera, ya sea por un comportamiento tóxico o porque no lo está dando todo en el campo. Precisamente, el brasileño "cumple" estas dos condiciones de castigo para el técnico.

El atacante ha estado en el punto de mira por las broncas que le ha pegado Alonso en los últimos partidos, especialmente a la hora de defender y presionar la salida de balón del rival, algo que Vinicius no ha querido hacer. Por eso, el tolosarra lo ha enviado al banquillo para que recapacite y muestre carácter y actitud en el campo, algo que ya hizo en la segunda parte contra el Oviedo.

El técnico ya avisó que no tendría problemas en sentar a las estrellas

Aun así, la tensión sigue aumentando cada día que pasa y en el club ya no descartan nada. Con su renovación parada por las altas exigencias que ha puesto el jugador encima de la mesa y la negativa de Florentino Pérez a aceptarlas, la situación entre la entidad madrileña y Vinicius es muy irritante para todas las partes.