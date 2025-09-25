Huijsen y Arda Güler, los primeros sorprendidos, es una caricatura, está fuera de forma

Dean Huijsen y Arda Güler se han convertido en dos piezas indiscutibles en el Real Madrid de Xabi Alonso. El defensa ha aterrizado este verano en el Santiago Bernabéu y ya se ha consolidado como uno de los líderes en la zaga, mientras que el centrocampista ha conseguido, por fin, lo que soñaba desde que llegó al conjunto blanco: ser titular y alguien importante en el equipo.

A partir de ahí, los dos jóvenes se han quedado sorprendidos por el estado de forma de un futbolista que, en teoría, también tendría que ser importante. Se trata de Eduardo Camavinga, uno de los mediocentros que ya se ha recuperado de la lesión que sufrió en pretemporada. El francés ya se perdió el final del curso pasado y también no ha podido estar a disposición del entrenador en este inicio.

Huijsen y Güler, sorprendidos por el estado físico de Camavinga

Una torcedura de tobillo en un entrenamiento provocó que el futbolista no pudiera estar bajo las órdenes de Alonso en los primeros partidos de la temporada, y a pesar de que ahora ha vuelto y podría empezar a recuperar su sitio en el once, la situación es muy distinta, ya que incluso en el vestuario están sorprendidos por el pésimo estado físico en el que se encontraría el jugador.

Camavinga ya ha disputado minutos en los dos últimos encuentros del Madrid, aunque solo ha salido en los instantes finales de las segundas partes. A pesar de que el tolosarra quiere ir poco a poco con él para evitar una nueva recaída de su lesión, el francés tampoco acaba de convencer al entrenador y parece complicado que pueda hacerse un hueco en el once más pronto que tarde.

El centrocampista francés ya está recuperado de su lesión

El club confiaba mucho en el potencial del centrocampista, pero a día de hoy, hay bastantes dudas acerca de su figura. Camavinga no ha acabado de explotar del todo desde que llegó al Madrid y su proyección se ha estancado un poco, por lo que esta temporada podría ser clave de cara a su futuro en la entidad madrileña.