Huijsen y Arda Güler, sinceros con Xabi Alonso, o hay cambio o el Barça les pasará por encima como un ciclón

Dean Huijsen y Arda Güler se han convertido en dos de los líderes del Real Madrid en el terreno de juego. A pesar de que solo tienen 20 años, tanto el defensa como el centrocampista se han erigido como parte de las estrellas que tiene el conjunto blanco y, por eso, han querido ser sinceros con Xabi Alonso acerca del Clásico de Liga ante el FC Barcelona que se jugará dentro de dos semanas.

Los dos creen que el Madrid deberá cambiar algunos aspectos importantes de su juego o lo pasarán mal contra el Barça, teniendo en cuenta lo vivido en los últimos Clásicos entre los dos equipos, aunque el internacional con España aún no estaba en las filas del conjunto blanco. Aun así, vivió desde fuera estos encuentros y observó algunos problemas de los madrileños.

Dean Huijsen y Arda Güler han avisado a Xabi Alonso de cara al Clásico contra el Barça

Entre ellos, el descuido defensivo que ha tenido el equipo en algunos momentos de este inicio de temporada. Huijsen ha sido un pilar en la zaga y tiene claro que ha cometido errores, pero quiere que sus compañeros en la retaguardia también estén al 100% para evitar que el Barça les pase por encima como un ciclón, como ocurrió en la temporada pasada en todos los Clásicos.

Además, Güler ha hecho hincapié en la presión que deberán hacer los centrocampistas y los atacantes cuando el conjunto azulgrana salga con el balón controlado, ya que será clave a la hora de intentar perjudicar los intereses del Barça. Por eso, tanto Kylian Mbappé como Vinicius tendrán que ser más intensos cuando no tengan el balón en su poder, algo que no ha acabado de suceder algunas veces.

El Madrid deberá hacer cambios para el partido de dentro de dos semanas

Por otro lado, el turco cree que el Madrid también podrá atacar al Barça con el estilo de juego que tienen los catalanes, especialmente con una línea defensiva muy adelantada. Ahí, Güler podría utilizar su calidad para meterle pelotas al espacio a Mbappé, algo que ya se ha visto en este curso y que tan bien ha funcionado para los blancos gracias a la gran sociedad que tienen ambos.