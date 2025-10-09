Mbappé, muy claro con Xabi Alonso, no lo quiere a su lado, le resta más que suma

Kylian Mbappé se ha convertido en el líder absoluto del Real Madrid. El francés es la principal estrella en el terreno de juego y, en su segunda temporada en el conjunto blanco, también se ha hecho un hueco en el vestuario y con el nuevo cuerpo técnico, con Xabi Alonso a la cabeza. Por eso, el delantero ha sido muy claro con el tolosarra acerca de un jugador con el que no quiere jugar.

Se trata de Vinicius, una de las estrellas del equipo. Mbappé cree que resta más que suma con él en el campo y no lo quiere a su lado, teniendo en cuenta que, según el francés, se pisan sobre el césped respecto a las posiciones y el brasileño no acaba de ser lo suficientemente colaborativo con él. De hecho, el internacional con Francia prefiere incluso a su compatriota, a Rodrygo Goes.

Vinicius no está viviendo una situación muy fácil en el Madrid, ya que además de que su renovación se encuentra totalmente estancada por las altas exigencias que ha puesto encima de la mesa, también ha perdido bastante protagonismo en el conjunto blanco, más que nada por la llegada de Mbappé hace dos veranos, lo que le ha eclipsado de manera considerable con su nivel.

Sus constantes polémicas, tanto dentro como fuera del terreno de juego, le están pasando una mala jugada, y ahora, quien se ha convertido en la principal espada del equipo, no quiere jugar con él. Mbappé cree que no se compenetran bien en el campo, y aunque juega en el centro del ataque, también le gusta partir desde la izquierda, que es precisamente la posición de Vinicius.

Por lo tanto, está por ver si la situación entre ambos mejorará o el Madrid deberá tomar una decisión comprometida. Lo que está claro es que si la entidad madrileña tuviera que escoger a uno de los dos, Mbappé saldría beneficiado, ya que todo el mundo piensa que es mejor que el brasileño.