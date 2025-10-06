Jugadores del Barça dejan de morderse la lengua con Flick

El FC Barcelona cayó goleado contra el Sevilla en un partido para olvidar de los de Hansi Flick (4-1). Los azulgranas fueron dominados por todo momento por los andaluces, que hicieron lo que quisieron sobre el terreno de juego del Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Por eso, algunos jugadores han dejado de morderse la lengua con el técnico, que ya no empieza a ser bien visto dentro del vestuario.

Al menos, algunos de los futbolistas le han pedido un cambio al alemán. El equipo necesita reinventarse, ya que se está empezando a ver el desgaste de una idea que el año pasado cumplió a las mil maravillas, pero en esta ya se están empezando a ver los defectos. El plan de la defensa adelantada ya no es tan seguro como el curso anterior y esto se traduce ya en una alarmante inseguridad en la zaga.

El vestuario del Barça pide una reacción a Hansi Flick

Además, también se ha puesto el foco en Flick con los cambios atrevidos, algo que también le han recriminado desde el vestuario. En esta temporada, el entrenador parece menos atrevido a la hora de tomar decisiones y también más lento en ejecutar los errores que pueda cometer en el terreno de juego, aunque luego haga sustituciones que puedan cambiar el resultado de un partido.

Los rivales ya le han tomado la matrícula al Barça, en especial con la táctica del fuera de juego, e incluso algunos de ellos se han llegado a copiar, como pasó en los encuentros ante el Rayo, el PSG o este último contra el Sevilla. Y ahí, el vestuario le ha pedido a Flick una nueva idea que evite que los equipos contrarios puedan aprovecharse de las debilidades del conjunto azulgrana.

El técnico alemán ya no está trabajando como la temporada pasada

La realidad es que la temporada acaba de empezar, pero se empiezan a ver problemas de gravedad en el Barça que, la temporada pasada, no había. El vestuario sigue confiando y mucho en Flick después de lo que pasó el curso anterior, pero quieren una reacción inmediata del técnico para evitar que la campaña se hunda a las primeras de cambio.