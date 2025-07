Jugadores del Real Madrid piden a Xabi Alonso en reuniones privadas que no juegue contra el PSG

El Real Madrid juega este miércoles las semifinales del Mundial de Clubes contra el PSG, con el objetivo de estar en la gran final de esta nueva competición de la FIFA. Con esto en mente, algunos jugadores del conjunto blanco habrían pedido a Xabi Alonso en reuniones privadas que un futbolista no sea titular contra los franceses para evitar que se repitan errores como en otros partidos.

Este futbolista es Raúl Asencio, uno de los defensas del equipo y que ha estado en el punto de mira en los dos primeros encuentros del Mundial de Clubes por sus constantes errores. En el primer enfrentamiento, por cometer un penalti absurdo, mientras que en el segundo se expulsó en los primeros compases del partido, dejando a sus compañeros con 10 en el terreno de juego.

Algunos jugadores del Madrid han pedido que Asencio no sea titular contra el PSG

Por eso, algunos integrantes de la plantilla, y especialmente los pesos pesados del vestuario, habrían exigido al tolosarra que el canterano no juegue contra el PSG para no perjudicar los intereses del Madrid, ya que no acaban de confiar en él y piensan que aún está muy verde para estos encuentros al más alto nivel. De hecho, prefieren fórmulas ortodoxas para suplir la baja de Dean Huijsen.

Teniendo en cuenta que el internacional con España será baja por la roja que vio en los cuartos de final, hay un puesto vacante en la retaguardia, ya que en un principio, Antonio Rüdiger será uno de los centrales. El otro, viendo la plantilla, debería ser Asencio, pero ante las peticiones de algunos jugadores, el canterano podría quedarse en el banquillo y en su lugar entrar Aurelien Tchouameni.

Prefieren que Tchouameni acompañe a Rüdiger en la retaguardia

El francés ya ha actuado de central en repetidas ocasiones, tanto la última temporada como en algunos partidos del Mundial de Clubes, por lo que podría ser una opción viable de cara al enfrentamiento contra el PSG si se decide no utilizar a Asencio. A pesar de que no es un defensa natural, algunos futbolistas lo prefieren antes que tener que aguantar los errores del canterano.