Al-Khelaïfi está tentando al agente de Tchouameni

El Real Madrid está recibiendo muchas ofertas en este mercado de fichajes de verano por algunos de sus jugadores más importantes. Aunque varios podrían tener la puerta de salida abierta con la llegada de Xabi Alonso, ya que el cambio en el banquillo comportará algunos movimientos drásticos en la plantilla, hay ciertos integrantes que tienen el cartel de intransferible puesto.

Es el caso de Aurelien Tchouameni, que a pesar de todas las críticas que ha recibido esta temporada por su pésimo rendimiento en el terreno de juego, tanto el club como el entrenador confían mucho en él, por lo que la dirección deportiva ha rechazado algunas ofertas que han llegado a los despachos de Valdebebas. La última ha sido del PSG después de que Nasser Al-Khelaïfi haya tentado a su agente.

El PSG está interesado en el fichaje de Aurelien Tchouameni

El presidente del conjunto parisino, tras escuchar la petición de Luis Enrique, habría intentado contactar con el entorno del francés para conocer sus intenciones acerca de una posible salida del Madrid con destino París, aunque de momento no se ha producido ningún movimiento serio. El PSG quería asegurarse de que su salida era una posibilidad antes de empezar a negociar con los blancos.

Aun así, en el Madrid tienen claro que no habrá negociación posible, ya que Tchouameni no está en venta y será un jugador muy importante para Alonso en el centro del campo. De hecho, ya rechazaron hace poco una oferta astronómica del Manchester United por él, teniendo en cuenta que los de Old Trafford llegaron a ofrecer hasta 90 millones de euros para hacerse con el mediocentro.

El francés es intransferible y Xabi Alonso confía mucho en él

A pesar de que parecía que el francés iba a estar en la puerta de salida tras su bajo nivel durante toda la temporada, la realidad es que el centrocampista seguirá siendo un futbolista intocable en todos los sentidos para la entidad madrileña y para el staff técnico, por lo que no se escucharán ofertas por él, vengan de donde vengan. Alonso está encantado con su nivel desde su llegada y le dará galones en la medular.