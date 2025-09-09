Juni Calafat ofrece dos fichajes al Real Madrid para cambiar el centro del campo

Juni Calafat es uno de los hombres más importantes del Real Madrid en los últimos años, especialmente de cara al mercado de fichajes. Por eso, y después de haber viajado mucho, el ojeador habría ofrecido dos incorporaciones a la dirección deportiva para cambiar el centro del campo, reforzando la medular con dos jugadores jóvenes que tienen mucha proyección de futuro.

Se trata de Adam Wharton, del Crystal Palace, y Kees Smit, del AZ Alkmaar. Tanto el inglés como el neerlandés son dos proyectos muy interesantes y, teniendo en cuenta la apuesta que lleva haciendo el Madrid con jugadores jóvenes en los últimos años, serían operaciones muy interesantes para la entidad madrileña, aunque también costosas por lo que pedirían sus equipos en los traspasos.

Adam Wharton y Kees Smit, opciones del Madrid para el centro del campo

Aun así, el Madrid intentará fichar, al menos, a uno de los dos. Wharton es considerado el nuevo Toni Kroos y, por sus condiciones y su calidad, tiene todo para lograrlo, después de haberse consolidado en la Premier League. Sin embargo, muchos equipos ingleses también están siguiendo sus pasos, lo que podría encarecer aún más el precio de la operación si se acaba produciendo una subasta.

Respecto a Smit, es considerado una de las joyas neerlandesas más importantes. Juni Calafat ha sido visto presenciando algunos partidos del AZ Alkmaar para ver en directo la evolución del jugador, lo que indica el interés que hay para que aterrice en el Santiago Bernabéu más pronto que tarde. Con tan solo 19 años, fue una de las grandes revelaciones de la Erediviese la temporada pasada.

El club blanco quiere rejuvenecer la medular con este tipo de fichajes

El Madrid tiene claro que necesita reforzar el centro del campo, pensando en el presente y en el futuro del equipo. A pesar del overbooking que hay a día de hoy, Xabi Alonso necesitará a un futbolista que pueda crear juego y ser importante en la medular. Aunque el club blanco aún no ha iniciado conversaciones para llegada de estos dos jugadores, el interés existe y se podría empezar a cocinar todo en los próximos meses.