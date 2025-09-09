Xabi Alonso le comunica que no tiene sitio en el Real Madrid

Después del parón de selecciones, Xabi Alonso podría empezar a recuperar a varios jugadores del Real Madrid que actualmente se encuentran en la enfermería. Sin embargo, uno de ellos podría tener muy complicado jugar, como ya se lo habría comunicado el técnico, ya que no hay sitio para él en sus esquemas por la gran competencia que tendría delante este futbolista.

Se trata de Endrick, uno de los jóvenes delanteros del equipo. El brasileño no juega un partido con el conjunto blanco desde el pasado 18 de mayo, ya que a partir de ahí se lesionó y ha sufrido alguna recaída que ha retrasado todo el proceso. Se perdió incluso el Mundial de Clubes, es decir, los primeros encuentros de Alonso en el banquillo, algo que ha sido trágico para el ariete.

Xabi Alonso le ha comunicado a Endrick que no tiene sitio

De hecho, el atacante tiene muy complicado volver a tener minutos de calidad una vez se recupere de los problemas físicos que ha ido sufriendo en los últimos meses. Endrick parte con una clara desventaja frente a sus compañeros, ya que Kylian Mbappé es un fijo en las alineaciones, mientras que, en un principio, Gonzalo García es el suplente del francés a día de hoy en el frente del ataque.

Por eso, el brasileño deberá pelear con el canterano si quiere hacerse un sitio en la delantera del Madrid, pero parece complicado que le pueda arrebatar un hueco a las primeras de cambio. Aun así, es posible que Endrick tenga que cambiar de posición y pase a jugar al extremo derecho, una demarcación que también tiene competencia, pero no de jugadores que son clave para Alonso.

El brasileño tendrá muy complicado tener minutos en la delantera

Endrick rechazó la posibilidad de salir del Madrid durante este verano, al menos como cedido, ya que confía mucho en sus posibilidades y en recuperar la confianza del tolosarra. De momento, el técnico le ha dejado claro que no contará mucho con él y que será complicado que tenga minutos en los próximos partidos, pero todo se decidirá a partir del rendimiento del jugador.