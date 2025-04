Klopp no vendrá al Real Madrid porque pedía una limpieza que se llevaba a cuatro pesos pesados por delante

El Real Madrid tendrá un cambio importante en el banquillo de cara a la próxima temporada. Florentino Pérez tiene decidido que Carlo Ancelotti no continúe en el cargo, por lo que el italiano acabará el curso y, después, se marchará como uno de los mejores entrenadores de la historia de la entidad. Por eso, el presidente lleva tiempo buscando a su sustituto con varios técnicos encima de la mesa.

El principal candidato es Xabi Alonso y lo más probable es que el tolosarra acabe siendo el que dirija al equipo los próximos años, pero una de las alternativas que salió en los últimos días llamó la atención a todo el mundo. El nombre de Jürgen Klopp salió a la palestra como un posible sustituto de Ancelotti, teniendo en cuenta que el alemán ya está retirado de los banquillos después de su paso por el Liverpool y su nuevo cargo en la marca Red Bull.

Jürgen Klopp no llegará al Madrid por la limpieza que quería realizar

Sin embargo, ya se ha sabido que Klopp no vendrá al Madrid y no será el nuevo entrenador del conjunto blanco por la polémica planificación que tenía en mente de cara a la siguiente temporada. El alemán y Florentino Pérez hablaron, ya que el presidente le propuso el cargo por si la primera opción, que sigue siendo la de Alonso, no seguía adelante, pero lo que le dijo el entrenador no gustó nada a los dirigentes madrileños.

Básicamente, Klopp quería hacer una remodelación profunda que se llevaba a cuatro pesos pesados por delante. El técnico no quería a jugadores como Rodrygo, Antonio Rüdiger, Luka Modric e incluso Vinicius, una limpieza que el máximo mandatario blanco se negó en absoluto, mayoritariamente por el segundo brasileño, ya que renovará dentro de poco con el Madrid para continuar siendo una de las estrellas.

Florentino Pérez prefiere la planificación de Xabi Alonso

Aun así, es posible que algunos de esos nombres, como Rodrygo o Modric, no continúen en el equipo la próxima temporada. A pesar de ello, Florentino tenía claro que no quería provocar un terremoto en el vestuario con la revolución que quería hacer Klopp y prefiere la de Xabi Alonso, en la que sí que habrá algunas salidas importantes, pero que no será tan grave como la que quería realizar el alemán.