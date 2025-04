Klopp sí quiere a Vinícius, pero pone de patitas en la calle a una estrella del Real Madrid

Carlo Ancelotti será destituido a final de temporada como entrenador del Real Madrid, por lo que Florentino Pérez ya está buscando al nuevo inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu. Xabi Alonso es el principal candidato para ser el relevo del italiano y hacerse cargo del equipo, pero si esta opción fallase, el presidente blanco ya tendría una alternativa.

En los últimos días, ha aparecido con fuerza el rumor de que el Madrid está sondeando el mercado por si la opción del técnico vasco se cae. Hay muchos nombres sobre la mesa, pero el que toma más fuerza en las últimas horas es el de Jürgen Klopp. El ex técnico del Liverpool es del agrado de Florentino Pérez y lo ve capacitado para comandar un equipo de la envergadura del Real Madrid. Pero Klopp ya habría puesto sobre la mesa sus preferencias en caso de sentarse en el banquillo blanco.

La continuidad de Vinícius Júnior

Klopp quiere que Vini siga en el Real Madrid. Han sido mucho las voces que han pedido su venta las últimas horas, y más a raíz de la eliminación en manos del Arsenal en cuartos de Champions League. Muchos creen que el brasileño no presiona y es nulo en el sacrificio defensivo de su equipo. Algunas especulaciones hablaron de que el PSG ponía 200 millones de euros sobre la mesa para llevarse al internacional brasileño.

Pero Klopp abortaría toda esta operación de cuajo. El alemán quiere un futbolista de la talla de Vinícius con capacidad de desborde por fuera y poner buenos centros al área que terminen en gol para su equipo. El juego eléctrico del brasileño gusta mucho y, a pesar de las broncas internas en el vestuario, Klopp cree que se puede reconducir la situación en cuanto llegue a Madrid.

Klopp no quiere a Rodrygo

Lo que sí habría dejado claro Klopp es que no cuenta Rodrygo en su equipo. El escaso rendimiento durante esta temporada, que se ha visto agudizada por un muy mal 2025, han hecho llegar a la conclusión de que el alemán no cuenta con el extremo brasileño y ya estaría barajando otras opciones para suplirlo en su posición. Al final, si llega Klopp Vinícius sí y Rodrygo no. Estas son las cartas que pone el ex del Liverpool encima de la mesa.