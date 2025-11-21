La dictadura en el vestuario que domina a Xabi Alonso deja la primera gran víctima en el Real Madrid

Xabi Alonso no está viviendo una situación nada fácil en el Real Madrid. El tolosarra está en el punto de mira por el juego del equipo y por su relación con el vestuario, a pesar de que, a nivel de resultados, el conjunto blanco está teniendo una buena temporada. Y ahora, la dictadura que habría en la plantilla ya habría dejado la primera gran víctima en la entidad madrileña.

Se trata de Rodrygo Goes, uno de los delanteros del Madrid que no cuenta demasiado para Alonso y que todo apunta a que tendrá que hacer las maletas y marcharse del club más pronto que tarde. La realidad es que Vinicius, Kylian Mbappé y Jude Bellingham mandan arriba, y como el técnico está obligado a alinearlos, eso deja sin sitio al brasileño, que no puede tener minutos.

La dictadura en la delantera del Madrid ha provocado que Rodrygo esté fuera

El carioca ha dejado de ser una estrella y alguien indispensable en las alineaciones del Madrid, a ser un jugador de rotación e incluso quedarse sin opciones de salir al terreno de juego en algunos partidos, como ha sido el caso durante esta temporada. Además, el hecho de que lleve más de ocho meses sin marcar un gol con la camiseta blanca también es algo que preocupa.

A partir de ahí, lo más probable es que Rodrygo acabe marchándose del Madrid de cara a la próxima temporada. El brasileño ya estuvo a punto de irse el pasado verano, pero finalmente decidió quedarse e intentar ganarse una confianza de Alonso que, tras los primeros meses de la campaña, no ha conseguido, quedando relegado al banquillo de manera constante durante el curso.

Todo apunta a que el brasileño se tendrá que marchar del conjunto blanco

El destino que más podría apetecer al brasileño sería la Premier League, ya que los equipos ingleses son los que más han preguntado para hacerse con los servicios del jugador. Tottenham y Arsenal son dos de los conjuntos más interesados, por lo que está por ver si habrá una guerra de ofertas para llevarse al carioca, algo que beneficiaría los intereses económicos del Madrid.