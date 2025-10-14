La estrella de Brasil, al Real Madrid; el elegido para ser el socio de Huijsen, lo mejor de lo mejor

Uno de los objetivos del Real Madrid de cara a la próxima temporada será reforzar el centro de la defensa. El conjunto blanco quiere encontrarle un acompañante a Dean Huijsen de cara al futuro y la dirección deportiva habría encontrado a este jugador en la Premier League y, concretamente, en la selección de Brasil, después del gran rendimiento que ha demostrado en ambos lados.

El futbolista en cuestión es Murillo, central del Nottingham Forest que está despuntando en Inglaterra. De hecho, habría sido Juni Calafat quien habría recomendado su fichaje para poder reforzar la zaga y que sea el socio predilecto de Huijsen, formando una dupla con un gran potencial y, además, con mucho futuro, teniendo en cuenta que el brasileño solo tiene 23 años.

Murillo podría acabar siendo el socio perfecto de Huijsen en el Madrid

El precio que tendría el defensa sería de unos 60 millones de euros, una cifra exigente, pero que demuestra el nivel que está teniendo Murillo en la Premier League. Incluso es posible que el Nottingham Forest pida una cantidad más elevada por una de sus estrellas, pero el Madrid espera sacarlo por esa cuantía de cara al verano que viene, cuando se decida hacer realidad su incorporación.

Aun así, los blancos también tendrán mucha competencia para hacerse con los servicios del brasileño. En un principio, todo apuntaba a que se marcharía de su actual equipo el pasado verano, ya que había muchos equipos interesados en él, pero finalmente se acabó quedando en un lugar donde sigue despuntando partido tras partido por su contundencia y solidez defensiva.

El central brasileño podría acabar llegando al Santiago Bernabéu la próxima temporada

Por lo tanto, el Madrid deberá convencer tanto al Nottingham Forest como a Murillo para superar así la competencia y conseguir su fichaje. Todo esto, sin que el club inglés suba demasiado su precio, ya que la entidad madrileña no quiere realizar una gran inversión en el centro de la defensa si no están totalmente convencidos de que el jugador en cuestión será la apuesta definitiva.