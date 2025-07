La incomodidad con Xabi Alonso se dispara y en el vestuario creen que no aguantará o terminará como Endrick

Xabi Alonso tendrá una situación complicada a la hora de darle minutos a todos los jugadores posibles. El entrenador del Real Madrid ya ha podido comprobarlo de primera mano en el Mundial de Clubes, donde no ha podido darle las mismas oportunidades a algunos futbolistas de la plantilla. Por eso, el futuro de uno de ellos es una incógnita y podría vivir el mismo caso que Endrick.

El brasileño vivió en el completo ostracismo en su primera temporada bajo las órdenes de Carlo Ancelotti y ahora, con la llegada del tolosarra, el joven delantero podría vivir una situación parecida. Es el mismo caso de Brahim Díaz, un jugador que no ha conseguido quitarse de encima la etiqueta de revulsivo y no ha podido hacerse con el rol de titular indiscutible en sus años en el Madrid.

Brahim Díaz podría acabar abandonando el Madrid este verano

El internacional con Marruecos no ha logrado ser importante en el Mundial de Clubes con Alonso y el fichaje de Franco Mastantuono podría provocar una pérdida aún más grande de minutos. Por eso, en el vestuario creen que esta incomodidad del centrocampista no acabará de sostenerse y es posible que acabe pidiendo un traspaso este mismo verano para ser más importante en otro equipo.

Brahim no ha podido tener la regularidad esperada en el Madrid, a pesar de su calidad, y no ha podido consolidarse de lleno, ni con Ancelotti ni ahora con el tolosarra, teniendo en cuenta que el técnico no le dio la titularidad en ningún partido de la nueva competición de la FIFA, además de quedarse sin minutos en los octavos y los cuartos de final, dejando claro que no cuenta mucho para el vasco.

El jugador no ha sido titular con Xabi Alonso en el Mundial de Clubes

Aunque Alonso ha elogiado la actitud y la predisposición del jugador, lo que está claro es que Brahim no querrá vivir una temporada más siendo el eterno suplente y esperando su oportunidad desde el banquillo. Si la situación no cambia cuando empiece el curso a mediados de agosto, el hispanomarroquí podría tener que tomar una dura decisión respecto a su continuidad en el Madrid.