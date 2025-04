La lista de bajas de Xabi Alonso llega al vestuario del Real Madrid e incendia la final de Copa del Rey

La posible llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid la próxima temporada está creando un terremoto importante en el vestuario del conjunto blanco. A pesar de que el equipo sigue siendo entrenado por Carlo Ancelotti y está luchando por los dos últimos títulos que le quedan, como la Liga y la Copa del Rey, las informaciones sobre los cambios que haría el tolosarra no las pueden evitar los jugadores.

En ese sentido, el vasco habría entregado a la dirección deportiva, encabezada por Florentino Pérez, una lista de bajas de cara a la plantilla del año que viene, creando un incendio previo a la final de la Copa del Rey, después de que algunos futbolistas se hayan visto involucrados en esta hoja de ruta diseñada por Alonso. El entrenador quiere una revolución absoluta y así lo habría dejado entrever.

Xabi Alonso quiere hacer una revolución absoluta en la plantilla del Madrid

El tolosarra habría propuesto las salidas de Ferland Mendy, Fran García, David Alaba, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga y Rodrygo para el siguiente curso, dejando a estos jugadores sin equipo para la próxima temporada. Alonso le ha pedido al presidente que le busque destino a todos estos integrantes, ya que no cuenta con ellos para su nueva etapa en el Madrid y no les haría jugar.

Los franceses son los principales perjudicados, ya que el defensa y los centrocampistas perderían un peso importante en el equipo. No han dado el rendimiento esperado, sino que más bien ha sido pésimo, y el técnico vasco no quiere verles arrastrar por el terreno de juego, por lo que ha pedido sus traspasos. Alonso no aguantará a futbolistas que no lo den todo sobre el campo.

Florentino Pérez deberá dar el visto bueno a las peticiones del tolosarra

Aun así, está por ver si Florentino Pérez dará el visto bueno a la absoluta revolución que querría hacer el tolosarra en la plantilla de la próxima temporada. El máximo mandatario blanco tiene claro que se deberán hacer cambios urgentes, pero aún no ha definido del todo si se tomarán estas decisiones drásticas o será un mercado más pausado.