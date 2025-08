La oferta es de 20 millones y Florentino Pérez pide el doble para negociar la salida del Real Madrid

Florentino Pérez está muy atento al mercado de fichajes veraniego para ver si el Real Madrid puede dar salida a algunos jugadores con los que no cuenta Xabi Alonso. A pesar de que uno de ellos es uno de sus protegidos y confiaba en que pudiera ser importante en el conjunto blanco, ha acabado llegando a la conclusión que lo mejor para todas las partes es que se acabe marchando.

Se trata de Endrick, uno de los delanteros del equipo que el tolosarra habría descartado para sus planes de futuro, al menos para la próxima temporada. Por eso, el Madrid le ha estado buscando una cesión donde pueda tener muchos minutos y seguir creciendo, aunque algunos equipos interesados están prefiriendo poner dinero encima de la mesa e intentar un traspaso por él.

El Milan habría puesto 20 millones de euros encima de la mesa por Endrick

Uno de ellos ha sido el AC Milan, que habría ofrecido hasta 20 millones de euros para hacerse con los servicios del brasileño. Una cifra alta por un jugador muy joven, aunque insuficiente aún para Florentino Pérez. El presidente habría pedido el doble, es decir, unos 40 millones, para dejar salir al futbolista en propiedad y poner punto y final a su efímera etapa en el Madrid.

Aun así, el máximo mandatario blanco sigue prefiriendo que Endrick salga cedido antes que vendido, pero no rechazará una oferta muy alta por el atacante. Si llegara al caso, Florentino intentaría meter una opción de recompra en la operación para no perder de vista definitivamente al ariete en el caso de que explotara en su nuevo equipo, algo que no querría ver el Madrid.

Florentino ha pedido el doble, aunque prefiere que se marche cedido

De momento, la idea es que salga cedido, a pesar de que el brasileño ya ha dicho por activa y por pasiva que, de momento, no tiene ninguna intención de abandonar el conjunto blanco. Endrick cree que podrá ganarse la confianza de Alonso y ser un futbolista importante de rotación, aunque el tolosarra tiene otros planes en mente respecto a su delantera.