Xabi Alonso tiene a varios detractores en el vestuario del Real Madrid que hablan mal a Florentino Pérez

Los primeros meses de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid no están siendo nada sencillos. A pesar de que el equipo es líder en la Liga y en la parte de arriba en la clasificación de la UEFA Champions League, la realidad es que el tolosarra empieza a estar cuestionado por el pobre juego del equipo y, además, por haber perdido gran parte del apoyo del vestuario nada más empezar.

De hecho, el técnico tiene a varios detractores en la plantilla que ya habrían hablado mal de él a Florentino Pérez para que el presidente tome medidas drásticas en caso de que fuera necesario. Jugadores como Vinicius, Rodrygo Goes, Endrick, Dani Ceballos o Fede Valverde no están a gusto con Alonso y así se lo han comunicado al máximo mandatario blanco en las últimas semanas.

Xabi Alonso tiene a gran parte del vestuario del Madrid en contra

La situación más polémica ha sido con la estrella brasileña, ya que no tiene relación con el entrenador y han tenido varios rifirrafes durante estos primeros meses del curso. Además, otros futbolistas que no cuentan demasiado para Alonso también están cansados de la actitud prepotente del míster y de las decisiones que está tomando, ya que les está perjudicando desde el primer día.

El tolosarra prometió muchas cosas que no están llegando en estos primeros meses, como una mejora en el juego del equipo o una disciplina firme de todos los jugadores, algo que tampoco gustó al vestuario, dejando entrever que en los últimos años no habían tenido normas estrictas y que todo había ido bien, hasta que ha llegado Alonso con exigencias que no han caído bien.

El técnico tolosarra tiene a varios detractores que hablan mal a Florentino de él

La realidad es que ya hay pocos jugadores que estén a favor del entrenador y la situación se está volviendo insalvable para el técnico, teniendo en cuenta que si la relación entre él y el vestuario no existe, parece imposible que el Madrid pueda ganar algo esta temporada. Por eso, algunos directivos de la entidad madrileña ya estarían presionando a Florentino para una posible destitución de Alonso.